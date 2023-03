Santiago del Moro reveló el deseo menos pensado en relación a la casa de Gran Hermano: "Si me lo permite"

El conductor de televisión dio a conocer cuál es su sueño para coronar su conducción de Gran Hermano. Santiago del Moro se pronunció sobre si ingresará a la casa de Telefe o no.

Santiago del Moro habló sobre los rumores de su ingreso a la casa de Gran Hermano y dio a conocer cuál es su mayor deseo en relación a ese tema. El conductor de televisión y radio les contó a los televidentes si entrará o no a la casa de Telefe y sorprendió con un insólito dato.

"Hoy se decía por Twitter que yo iba a entrar el martes a la casa de Gran Hermano con las hijitas de Romina. No, chicos, a la única casa que voy a entrar es la mía si me dejan entrar esta noche", comenzó su descargo el exconductor de ciclos como Infama e Intratables, por América TV. Y sumó: "Seguramente, antes de que termine el programa ingrese, si Gran Hermano me lo permite".

Del Moro conduce el ciclo El Club del Moro desde hace años en La 100, en el horario de 6 a 10 de la mañana, e hizo una expresión de deseo en relación a ese ciclo de actualidad y humor. "¿Saben qué me gustaría? Hacer el programa de radio desde la casa. Eso estaría bueno. Pero bueno, son ideas mías, ¿no? Hay que ver si Gran Hermano me dice ‘se puede o no se puede’. Últimamente me permite poco", agregó el presentador, a modo sarcástico, por lo que aún no se sabe si Santiago podrá llevar a cabo su deseo.

El dato sobre Santiago del Moro que reveló Susana Roccasalvo

"Yo a ellos los conozco hace muchos años, sobre todo a María y he tenido mucho contacto con la familia de ella antes de que Santiago sea famoso. Y ellos se conocen de toda la vida, hace más de veinte años que están juntos", comenzó su descargo la conductora de Implacables por El Nueve, en alusión a Del Moro y su esposa. Y agregó: "Lo que el público conoce ahora de la mujer de Santiago ¡No es una mujer que conoce hace diez años!".

Roccasalvo contó que considera que el famoso debe dejar la fama en la puerta de su casa antes de entrar para poder llevar adelante una vida tranquila. Y cerró: "Pero como ella lo vio crecer, ella es parte de su fama. Entonces está muy bien que ella lo ponga en casilla, porque este es un medio que te separa de tu familia, amigos…te va absorbiendo. Él es familiero porque, también, tiene en su casa una mujer que lo baja".