La insólita respuesta de un argentino que vive en Ucrania en plena guerra: "Mirá, yo soy de Lanús"

Un argentino que está viviendo en Ucrania fue entrevistado por El Nueve y despertó muchas risas en el set tras soltar un comentario inesperado.

Un argentino radicado en Ucrania sorprendió a todo el piso de Telenueve al Mediodía, noticiero transmitido por El Nueve, al soltar una insólita respuesta sobre el motivo por el que no le teme a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sus dichos se volvieron virales en las redes sociales y causó muchas risas entre los internautas, en especial entre los usuarios de Twitter.

El hombre, llamado Alejandro, se mudó allí para enseñar clases de tango. Durante la charla contó detalles sobre la compleja situación que se está viviendo en este momento en Ucrania, país en el que muchos argentinos están radicados sin posibilidades de salir. “Hablé con la Embajada y obviamente están desbordados, no saben qué hacer. Leí un tweet de la Cancillería que decía: ‘Les sugerimos a los argentinos que dejen Ucrania'. Y la verdad que me tuve que reír”, expresó.

“Vos y tu mujer, ¿salen a la calle ahora o tienen miedo de que caiga un misil? ¿No le tienen miedo a un misil?”, le preguntó el conductor, Esteban Mirol. “Mirá, yo soy de Lanús. Volvía todas las noches a mi casa, así que tanto miedo no le tengo a un misil”, contestó el entrevistado, mientras se escuchaban las risas de Mirol de fondo.

“Tremendo lo que decís. Vos decís que estabas preparado para todo”, agregó el periodista, a lo que el hombre respondió: “Y pero sí, si sos de Lanús… Yo volvía a la noche a mi casa, a las 3 de la mañana. Tenía que caminar cuatro cuadras todos los días, eso sí da miedo”, cerró Alejandro.

El testimonio de Alejandro sobre la situación en Ucrania

En cuanto a la situación económica de Ucrania y los supermercados, Alejandro aseguró que los precios de la comida hasta ahora se mantuvieron intactos, aunque todos los negocios están colapsados de personas y que es imposible irse de ahí. “En la calle la situación es caótica. Estuvimos en el supermercado para comprar y estuvimos como dos horas, había como 2 mil personas. Las farmacias también llenas de gente y los cajeros no te dejaban sacar plata. La gente está comprando comida, medicamentos y los que tienen auto se están yendo para Polonia. El tema es que no hay nafta”, relató.

“Yo estaba bastante tranquilo. Doy clases en Polonia e incluso en Rusia y cuando llegaba me decían 'te venís a refugiar' y yo no entendía por qué, porque acá estaba todo muy tranquilo. Para mí fue una sorpresa, no pensé que Putin iba a atacar así y estaba esperando que no haya una guerra, pero ya empezó”, cerró.