La insólita reacción de Pampita ante el nuevo romance de Vicuña: "Que cuente todo"

La modelo hizo pública su opinión acerca del nuevo noviazgo de Benjamín Vicuña.

Pampita hizo pública su reacción ante el nuevo noviazgo de Benjamín Vicuña, padre de sus hijos mayores, y sorprendió a todos con sus declaraciones al respecto. A través de Ángel de Brito y Yanina Latorre, quienes contaron todo sobre la incipiente relación del chileno, la modelo dio el ok para que su opinión al respecto fuera revelada.

"Le mando un beso a Pampita que nos está mirando en este momento, me dijo ‘que cuente todo Yanina’, no sé si tiene información Caro", expresó De Brito en la última emisión de su programa, Los Ángeles de la Mañana. Luego, la histórica panelista del ciclo dio a conocer cuál fue la reacción de la modelo al enterarse de que su ex estaba en pareja con una allegada a su círculo amistoso.

"Yo sé que Pampita está contenta con este vínculo, debe tener información, está muy contenta con esto porque es una buena chica", informó la esposa de Diego Latorre sobre la opinión de Pampita, después de haber brindado información sobre la relación de Vicuña: "Ahora él está en Buenos Aires porque está grabando, pasa Año Nuevo con sus hijos y su mamá que vino de Chile, y el fin de semana va de nuevo a Punta del Este a ver a su chica que es hermosa".

Además, la angelita hizo alusión a cuánta importancia le da el actor a su nueva relación: "El pasó Navidad con ella en Punta del Este, los vieron juntos en Uruguay, fueron a comer a lugares públicos. Él está fascinado con ella".

Las palabras de Ángel de Brito en el último programa de Los Ángeles de la Mañana

"Cerramos acá LAM, cerramos arriba de todo, en la cresta de la ola, nos vamos felices", comenzó el conductor, en referencia al gran momento que atravesaba Los Ángeles de la Mañana a nivel audiencia, cuando decidió dejar el ciclo. "Orgullosísimos de esta marca que fue LAM. Vamos a empezar a hablar en pasado".

Para cerrar su descargo, De Brito les dedicó palabras de amor a los televidentes que lo han acompañado en los seis años de programa: "Que tengan un gran año, con mucha salud, que tanto nos ha costado en estos dos años tan complicado" y luego les dejó buenos auguios para el próximo año: "Nos vemos el año que viene... en algún lugar, muy pronto lo sabrán. ¡Chau".