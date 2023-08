La insólita razón por la que el ex de Fátima Florez le robó una tanga antes de separarse

El exesposo de la humorista habría tomado una drástica decisión para que la artista volveria con él. Norberto Marcos hizo lo impensado para recuperar a Fátima Florez.

Fátima Florez se impuso en los medios con sus imitaciones a figuras de la política y el espectáculo hace más de una década y de esa manera, junto a su entonces pareja Norberto Marcos, se forjó un buen pasar por sus frutíferos trabajos en teatro y televisión. Recientemente la artista y el candidato presidencial Javier Milei hicieron pública su relación y por ese motivo la expareja de Florez habría acudido a una llamativa táctica para recuperarla.

Los conductores de Socios del Espectáculo dieron a conocer que Norberto tendría problemas financieros tras su separación, ya que todas las propiedades que compraron en pareja estarían a nombre de Fátima, mientras que los personajes de la artista serían propiedad de su ex. Asimismo, Rodrigo Lussich contó un dato inesperado sobre la desesperación que tendría Marcos en vovler con Florez.

"Aparte de ver a un abogado, Norberto está conectado con una de las principales brujitas del ambiente. Es una de las principales mujeres que guían espiritualmente a muchos famosos para pedir ayuda. En este caso, para atar a Fátima", soltó el periodista en pleno vivo de El Trece. Y cerró: "Se sabe que ha llevado ropa interior de Fátima. En este caso, una prenda que quedó en su poder o que se robó. Es para que vuelva a su vida. Él se queda en la casa, le abre el cajón y, sin autorización, le roba una tanga que seguramente usaba con él".

La panelista de Socios Nancy Duré contó el motivo que habría hecho a Fátima rechazar una propuesta para protagonizar el musical de Mamma Mía en Villa Carlos Paz en el verano del 2024 . "Ella lo estuvo pensando. Los productores están muy enojados porque Fátima se demoró muchísimo en contestarles, los tuvo esperando y finalmente les dijo que no. Ella siente que no está como para hacer el papel de una madre de una chica de 20 años. No tiene que ver con una cuestión de edad, sino con etapas de la vida", reveló.

Fátima Florez, sobre cómo vive su presente con Javier Milei

"No me gusta pensar en nada, estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo, estoy feliz y pasando un momento lindo. Somos dos seres humanos que se encontraron y somos muy felices. Yo soy muy bichera, saben que amo. Yo tengo gatitos. Parece que me quieren, viste que soy una persona que caigo bien... hay muy buena relación", comentó Fátima en diálogo con Karina Mazzocco en América TV.