La insólita propuesta que recibió Gonzalo Heredia: "Poesía desnudo"

Gonzalo Heredia pasó por No es tan tarde, programa conducido por Germán Paoloski, y reveló una propuesta picante que recibió de un fanático.

La exitosa trayectoria de Gonzalo Heredia va más allá de la actuación. Su amor por la literatura lo impulsó a embarcarse en la aventura de escribir un libro, el cual fue bien recibido entre sus fanáticos. Tan bien recibido que incluso recibió propuestas subidas de tono vinculadas a la lectura y las contó en vivo.

En el programa No es tan tarde, conducido por Germán Paoloski en Telefe, el actor relató una desopilante anécdota que dejó atónito a los espectadores. “Una vez, mi representante me mandó un mail, que le habían mandado a él, de un señor que cumplía años y que me quería a mí en el living de su casa, leyendo poesía desnudo. Quería sabe cuánto salía eso, una noche, dos horas”, relató, y desató las risas de todo el estudio.

“Y te pidió las métricas, te pidió las estadísticas”, acotó divertida una de las panelistas. “No me dio la posibilidad de negociar”, comentó, divertido, el actor. En tanto, el Paoloski señaló: “Ante una situación así, podemos pedir una barbaridad, Gonza. Vos mandámelo y yo lo negocio. No sé quién era tu representante, pero no hizo bien su trabajo porque me pasa a mí y vos vas a recitar en pelotas”.

“¡Olvidate! Hago una obra que se llama Desnudos”, ironizó Heredia sobre la pieza teatral que protagoniza junto a Esteban Lamothe, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Mey Scápola y su mujer, Brenda Gandini. “¡Pero claro! Y aparte recitar....¡lo bien que recita!”, cerró divertido el anfitrión.

Por otra parte, también se metió en su vida personal y habló de cómo es la relación con Brenda Gandini. “Nos llevamos genial, en el teatro somos compañeros. Redescubrís a tu pareja en un lugar laboral, y ser compañero también tiene esta complicidad...once años ya, es un pedazo”, comentó. Por último, aclaró los planes frustrados de casamiento: “Me agarró una pandemia”.

El calvario de Gonzalo Heredia que reveló en PH

Gonzalo Heredia pasó por PH Podemos Hablar (Telefe) y compartió un calvario particular por el que pasó hace muy poco tiempo. Ante la atenta mirada del conductor Andy Kusnetzoff, el actor repasó algo que le ocurrió en su carrera profesional vinculado con la televisión y que, sin dudas, lo marcó para siempre.

Como parte de la sección habitual de Podemos Hablar por Telefe, el artista de 40 años pasó al frente cuando tocó la consigna "los que aprendieron a reírse de sí mismos". Entonces, ya desde el principio se sinceró y comentó: "En un momento de mi vida empecé a construir en la realidad esa vida como el galán, el recio, el malo... Se me instaló en la vida como una forma de ser".

Sin embargo, reconoció que algo lo marcó para siempre y así contó semejante anécdota personal: "Una vez estaba nominado para los Martín Fierro, no sé si la primera o la segunda vez, lo perdí y por eso estuve deprimido". "Estuve mucho tiempo sentado en mi casa sentado en el living mirando por la ventana todo un día", profundizó Gonzalo Heredia.

Al mismo tiempo, opinó que "los premios son una caricia y hay que trabajar con ese ego". En la misma línea, explicó por qué aquel momento significó un momento bisagra para él: "A partir de ahí me di cuenta de que no era yo esa imagen que estaba construyendo, y una vez que pude reconstruir esa imagen me empecé a reír de eso".