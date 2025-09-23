La insólita decisión que se tomó en América tras el bajo rating de Polémica en el Bar.

Polémica en el Bar regresó a las pantallas de América TV, aunque no con el éxito que hubieran deseado. Según las mediciones de audiencia, el programa conducido por Mariano Iúdica apenas se adjudicó un punto de rating, siendo superado por sus principales rivales en una franja horaria caliente de la grilla.

Cabe destacar que la emisión del lunes gozó de hora y media, quitándole 30 minutos a Trato Hecho, ciclo que lleva adelante Santi Maratea (en su primera oportunidad laboral ocupando ese rol) y que tampoco ha dado los frutos que el canal del cubo buscaba cosechar. A pesar de tener el terreno listo para un despegue, los números no acompañaron.

Marina Calabró y un extraño cambio en su columna de Lape Club Social

Marina Calabró en Lape Club Social.

Este martes 23 de septiembre, Marina Calabró efectuó una nueva edición de su columna "Rating a la carta" en Lape Club Social (América TV), acompañada de Sergio Lapegüe. Sin embargo, a pesar de que está acostumbrada a mostrar el Prime Time en esa sección (e incluso hace especial hincapié en los productos que debutaron), en esta oportunidad omitió señalar la columna de América TV. Y los usuarios en las redes sociales se lo marcaron.

Si bien hizo mención a competidores como La Voz Argentina (Telefé) o Buenas noches, familia (El Trece), que volvieron a posicionarse en el primer y segundo lugar del Prime Time el lunes 22, en ningún momento desplazaron la pantalla para observar el rendimiento de Polémica en el Bar, a sabiendas de que la audiencia fue escasa, aún cuando había muchas esperanzas en que pudieran sustraerle televidentes (o al menos mantener) a otros canales.