América le quita espacio a uno de sus programas por falta de rating.

América está allanando el terreno para el regreso de un verdadero plato fuerte: Polémica en el Bar. Con la conducción de Mariano Iúdica, buscarán atraer la atención de un público que en esa franja horaria no estaría concentrando como pretende, debido al bajo raiting que está teniendo el programa dispuesto en ese horario.

Se trata, ni más ni menos, que de Trato Hecho. El ciclo que lleva adelante Santi Maratea, en su primera incursión con ese rol, no está teniendo los números que esperan los directivos. La gente se decanta por otros productos que le ofrece la televisión, aún cuando cuenta con el arrastre de espectadores que le deja LAM. Y esto motivó un cambio en la grilla.

Trato Hecho, con menos tiempo al aire en América

Así quedará conformada la programación nocturna de América a partir del lunes 22 de septiembre.

La decisión tomada fue quitarle tiempo al aire a Trato Hecho, que pasará entonces a tener tan solo media hora. A las 20:00 comenzará LAM, mientras que a las 22:00 iniciará Trato Hecho y a las 22:30 será turno de Polémica en el Bar. A la medianoche seguirán estando Sabrina Rojas y Tartu López, con Pasó en América.

Cabe recordar que en los últimos programas, Trato Hecho se había visto superado por su competencia en esa franja horaria: La Voz Argentina (El Trece) y Buenas Noches Familia (El Trece) son los que usualmente ocupan los lugares uno y dos en las mediciones, mientras que Bienvenidos a Ganar (El 9) y Trato Hecho se dirimen la tercera plaza, aunque usualmente en algo que ronda al punto de rating (contra los más de 10 que constantemente esgrime el ciclo manejado por Nico Occhiato, casi el doble que el de Guido Kaczka).

América ha dejado a las claras que redirige su confianza a Polémica en el Bar para intentar asentarse en el podio, en detrimento de un Trato Hecho que muy pronto verá tan solo media hora de actividad al aire.