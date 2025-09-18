Video: atacaron a botellazos a un movilero de América TV en Laferrere.

El magazine Lape Club Social (América TV) vivió un momento de tensión al aire durante un móvil, cuando el cronista Martín Salwe recibió botellazos y asustó a todos. La reacción de sus compañeros de equipo y el video en el que se ve al agresor del movilero mofándose del acto de violencia.

Todo empezó cuando Martín Salwe y un camarógrafo se dirigieron hasta Gregorio de Laferrere para cubrir un hecho de inseguridad en la zona. Un hombre al que entrevistó el mediático que participó en El Hotel de los Famosos (El Trece) expuso: “A mí me robaron la camioneta hace un año y medio de acá. No paran de robar. Me vieron todos, menos la policía”.

Luego de esa nota, Salwe advirtió que un chico los había estado siguiendo y dijo a cámara: "Recién pasó ese pibito con la gorrita… ¡Cuidado!”. El joven apuntado apuró el paso e hizo gestos obscenos para el cronista y el camarógrafo, pero segundos después empezó a lanzarles botellazos. "Vení, Juan. Estamos bien. Llamá Jorge a la policía, ¡mirá lo que tiró!”, sentenció el movilero con tono de preocupación.

La reacción de Sergio Lapegue ante el hecho de inseguridad

"¿Estás bien?", le preguntó Mauro Szeta a Martín Salwe segundos después del ataque. "¿Será uno de los chorros?", siguió el especialista en Policiales. Por su parte, el conductor de América TV le pidió al movilero que se cuide y se reguarde. Además, pidió a la producción que capturen la foto del agresor para poder compararlo con otros actores de hechos de inseguridad ocurridos en Laferrere.