Eduardo Feinmann y una confesión que hunde más a Milei.

El periodista Eduardo Feinmann se enojó en vivo tras la votación en Diputados, en contra de los vetos del Gobierno de Javier Milei, y lanzó una confesión que complica aún más al espacio de La Libertad Avanza. "Te lo dicen los empresarios", expresó el conductor de A24.

Quien comenzó el diálogo fue Pablo Rossi, que aseguró: "Acá la gente que hace política al lado de Milei viene fracasando este año como lo venimos contando". En ese momento, Eduardo Feinmann lo interrumpió para hablar sobre "los Menem", las "coimas" y lo que "dicen los empresarios" sobre el Gobierno de Milei.

"Para mí están muy verdes, muy verdes, muy verdes. Y con un hambre... Hay mucha sospecha de coima en los Menem, cometen errores políticos y además se sobregiraron los tipos enchastrando al Presidente. No es un run run interno de la Casa de Gobierno, te lo cuentan empresarios. Vinieron con carita de... Vamos", exclamó Eduardo Feinmann.