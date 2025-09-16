Feinmann no se guardó nada y dijo lo que Milei no quería escuchar: "Débil".

El periodista Eduardo Feinmann lanzó una frase durísima que el presidente Javier Milei no quería escuchar. Qué dijo Feinmann en su programa de A24.

Feinmann habló sobre Milei en la previa de la cadena nacional del lunes, en la que el Presidente anunció el envío del Presupuesto 2026, en el que prometió más ajuste que este año. En ese contexto, el periodista se refirió al rol de la oposición. "Ven un presidente débil y están tratando de pegarle donde más duele: discapacidad, jubilados, universitarios", consideró.

Luego, expresó: "Y, además, haciendo una suerte de terrorismo en las palabras o en las frases. Yo estoy escuchando en estos últimos días que son los últimos días de Javier Milei, quizás no llega al 26 de octubre, si llega al 26 de octubre se va después del 26 de octubre, que tiene el boleto picado, que hay sectores del kirchnerismo que quieren un 2001 en la república argentina con saqueos, sangre, con todo. Y ayer escuché a alguien decir que esto tiene olor a Titanic".

"Vienen acelerando de una manera. Todo esto después de la elección en la provincia de Buenos Aires", concluyó Feinmann, ante la atenta mirada de su compañero Pablo Rossi.

Más críticas de Feinmann al peronismo

Además, el periodista opinó que el "peronismo" quiere hacer un "golpe de Estado" sin "dolor", con "Villarruel o Schiaretti si se puede". ¿Viste que yo el viernes te dije por dónde venía cierto peronismo en la República Argentina después del triunfo de Kicillof? ¿Te das cuenta?", le agregó Eduardo Feinmann a Pablo Rossi.