La insólita confesión de Alejandro Fantino: "No doy"

El conductor se cansó de recibir la misma pregunta de sus oyentes y explicó por qué tomó una drástica decisión.

Alejandro Fantino sorprendió a sus oyentes al contar la insólita decisión que tomó hace un tiempo. El conductor comentó en su programa en Neura Media que varias personas le marcaron que hace tiempo se estaba vistiendo igual e hizo una insólita revelación.

Mientras estaban al aire, su equipo comenzó a leer los mensajes del público y el propio Fantino seleccionó uno que le cuestionaba por usar todos los días la misma ropa. Puntualmente, le remarcaron que siempre se lo veía con una remera negra de cuello redondo y mangas cortas.

Ante la consulta, el ex presentador de América TV sintió que era el momento de defenderse y explicó qué le hizo tomar esa decisión. "Te cuento, se lo copié a Guillermo Vilas. Todavía no doy el salto definitivo a tener solamente ropa negra", sostuvo.

Fantino contó porque siempre usa remeras negras

Según relató, la leyenda del tenis argentino visitó Mar de Fondo y estaba vestido todo de negro. "Después lo volví a ver en el club, en el Raquet, donde él jugaba al tenis y le pregunté: ´¡Che, Guille, te veo siempre de negro!´”.

"Él me explicó que se lo copió a Lou Reed. Me dijo: 'no tengo ropa que no sea negra así no pienso lo que me pongo'. Entonces, me vas a ver con remera negra porque tengo 400 remeras negras y no sé si tengo ganas de seguir poniéndome remeras de otro color'”, remató el conductor de Multiverso Fantino.

Tras la anécdota, su equipo sumó que figuras como Steve Jobs y Mark Zuckerberg también se inclinaron por esa misma postura. De acuerdo a este estilo de vida, también llevada a cabo por Barack Obama, Albert Einstein, Tom Wolfe o Kim Dotcom, se puede ahorrar tiempo al no elegir qué ponerse cada mañana.

La revelación de la exconductor de Animales Sueltos causó furor entre los seguidores del programa y horas más tarde compartieron el fragmento en TikTok. "El placar de Johnny Bravo"; "Eso lo dijo el creador de Facebook" y "La fórmula de los que están un paso adelante", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

