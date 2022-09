Alejandro Fantino arremetió a Closs y Vignolo tras su despido de ESPN: "Los dueños del sistema"

Luego de su despido de ESPN, Alejandro Fantino hizo un fuerte descargo contra los periodistas Mariano Closs y "El Pollo" Vignolo, a quienes calificó como "los dueños del sistema".

Alejandro Fantino fue despedido de ESPN y su salida estuvo signada por los pases de factura contra Mariano Closs y "El Pollo" Vignolo, estrellas del periodismo deportivo que fueron duramente criticadas por el conductor de Animales Sueltos. "No arrugue con Grondona, miren si voy a arrugar con ustedes dos", sentenció Fantino, horas después de su desvinculación de la señal de cable.

En un móvil para Intrusos (América TV) Fantino les envió un mensaje directo a Closs y Vignolo, en clara señal de advertencia hacia el futuro: "Les diría que se compren canilleras porque creo que no va a haber más arbitro en el partido. Ir en contra de gente como Closs y 'El Pollo' Vignolo representa quedar afuera. No voy a seguir en ESPN. Te lo digo Vignolo, te lo digo Closs, ahora sí empezamos, esto ahora se va a poner muy picante, hermoso. Pollo, hacete hacer un pantalón con 4 bolsillos, así vas cambiando las manos. Me voy a dedicar a los periodistas como Closs y Vignolo, que son los dueños del sistema. No arrugue con Grondona, miren si voy a arrugar con ustedes dos"

Por otro lado, en torno a su salida de ESPN y su visión del clásico deporte que es pasión de multitudes, reflexionó: "Esto me permite dejar atrás una etapa profesional y dedicarme a lo mío que es Neura, a mi casa que es América TV, y a Connie, mi amor. (...) Hoy el status quo del periodismo deportivo indica que vos tenés que hablar de fútbol solamente desde lo técnico y táctico. Lo acepto, pero me gustaría que me dejen hablar de otras cosas. No tengo más ganas de seguir así. Si no puedo hablar más de fútbol, no hablaré más, no pasa nada".

"No tengo nada personal contra Closs y Vignolo. Yo quiero debatir sobre periodismo. Se viene la discusión y el debate. Creo que debatir estas maneras que yo propongo de análisis de fútbol está adelantado al espíritu de época. El Mundial va a poner blanco sobre negro: si Argentina gana o queda entre los 4 se va a producir un momento rupturista; si Argentina queda eliminada o pierde -algo que desea parte del periodismo- también la gente va a captar que están trabajando para ellos y no para la Selección", cerró, no sin antes aclarar que su salida del canal "fue en buenos términos" y soltar un apesadumbrado "quizás yo no estoy para las grandes ligas".