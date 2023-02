El impactante video de Alejandro Fantino depilándose: "Que me saque la pelusa"

El periodista deportivo se animó a depilarse las orejas y la nariz, en medio de su luna de miel en Dubai, y grabó un asqueroso video que se viralizó en las redes sociales.

Alejandro Fantino volvió a probar suerte en una barbería de Estambul, luego de tener una desagradable experiencia en una peluquería que casi le incendia el pelo con un encendedor. En plena luna de miel en Dubai el periodista deportivo se filmó depilándose con cera las orejas y la nariz en un video que causó asco en las redes sociales.

“Ok, la cosa es que entré a una peluquería cualquiera y le pedí al maestro peluquero que me cortara. El final venía con retoque de algún pelito en las orejas y como esta vez no vi encendedor, como en Estambul, le dije: ‘Metele papá’”, remarcó Fantino en el hilo de stories donde mostró el proceso que debió pasar para que le saquen los pelos de las orejas y la nariz.

“Pensé: este profesional de las barbas y bigotes dubaities va a usar una maquinilla indolora. Bueno... No. Y le agregó nariz. Lo que viene ahora es posta posta”, indicó Fantino. Y agregó: “Las costumbres de las ciudades uno debe probarlas en todo sentido: comidas, religiones, extracción de vellos”.

Por último, y sin poder ocultar el malestar que le produjo el tirón, Fantino se dirigió a sus seguidores y reflexionó: “Creo que prefiero el encendedor del peluquero de Turquía. ¿Y ustedes?”.

Alejandro Fantino se prendió fuego el pelo y relató el mal momento: "Por Dios"

Alejandro Fantino se quemó el pelo en Turquía y no dudó en contarlo a través de sus redes sociales. El conductor de radio y TV se sometió a un extraño tratamiento con el fin de mejorar su look durante las vacaciones que comparte con su esposa Coni Mosqueira en dicho país, desde donde sube distintas imágenes de su luna de miel. Sin embargo, la experiencia no pareció del todo buena, al menos como él lo relató en su cuenta de Instagram.

Mientras el estilista hacía su trabajo, Fantino relataba lo que podía sucederle. El peluquero sacó un objeto completamente inesperado que generalmente no se utiliza en las peluquerías argentinas, por lo que más de uno quedó sorprendido por sucedido.

"Me vine a cortar el pelo en Estambul. Le pedí que me saque la pelusa de las orejas... explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encededor!", exclamó en un principio Fantino a través de sus historias y reaccionó ante lo que hizo el peluquero. El fuego apareció muy cerca de las orejas del conductor y contó cómo lo sintió: "Ah, lo que quema. Uff... ¡Aaah! Te juro por Dios quema... Se prende fuego".