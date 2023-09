La inesperada noticia que recibió Suar tras la vuelta de Lanata al El Trece

El periodista volvió a la televisión tras su internación. Jorge Lanata contó cómo vivió su problema de salud.

Jorge Lanata estuvo internado durante un mes debido a una infección generalizada y por ese motivo hubo mucha expectativa por su regreso a la televisión. El periodista lleva adelante su ciclo Periodismo Para Todos desde hace más de una década en El Trece y los últimos domingos no salió al aire debido a su internación. Asimismo, las mediciones de rating que Adrián Suar y las autoridades del canal esperaban no aparecieron.

El comunicador relató con detalles cómo transitó el último mes de su vida en un emotivo discurso ante cámara. A pesar de apelar a la sensibilidad del público, el conductor no logró igualar a su competencia en materia de audiencia.

Pasapalabra está al aire los fines de semana en Telefe con la conducción de Iván de Pineda y suele tener buen rendimiento en rating, dada la dinámica divertida y ágil del concurso. De esa manera, el momento en que Lanata compitió de manera directa contra ese programa fue devastador para El Trece: mientras Telefe marcaba 12.1, el canal del grupo Clarín hacía 7.3, según informó la cuenta de Twitter Rating TV ARG.

Qué dijo Jorge Lanata en su vuelta a la televisión

Jorge Lanata contó que sintió haber perdido un mes de su vida en su descargo y apeló a que sus televidentes dejaran de vivir la vida como si fuesen inmortales. "Lo que les quería contar: tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar", comenzó el periodista.

"Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví. Y tampoco sé de donde volví. Lo que tuve se llama shock septicémico, es una infección en todo el cuerpo", continuó Lanata. Y sumó: "El sábado me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad, dije: ‘garchen todo lo que puedan’, así de la nada. Perdón. Lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan. Vivan todo lo que puedan. Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito".

Lanata habló de lo efímero de la vida y supuso qué hubiera pasado si no superaba su enfermedad. "Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. ¿Y entonces cómo vivir? Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás", concluyó.