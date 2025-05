Cómo vivió Darío Barassi su experiencia en la cancha de River.

Darío Barassi es uno de las personalidades más destacadas del mundo de la televisión y el espectáculo por su labor como conductor de exitosos programas de entretenimiento. Sin embargo, quien actualmente está al frente de Ahora Caigo, por El Trece, se mostró en la cancha de River en las últimas horas y expuso detalles de lo que le pasó en pleno partido frente a Barracas Central.

Sin dudas que Barassi es uno de los conductores más queridos del ambiente. Con su humor y ocurrencia, se ganó a su público en la televisión y cosechó éxitos con 100 Argentinos Dicen y ahora con Ahora Caigo. Además, se mantiene activo en sus redes sociales, donde viene de publicar un video sobre su experiencia en la cancha de River en el partido de octavos de final del Torneo Apertura frente a Barracas Central con triunfo por 3 a 0 del Millonario.

Darío Barassi conduce Ahora Caigo por El Trece.

"Nunca había ido a la cancha a ver fútbol", dijo en primera instancia, ya que sumó que su presencia en un estadio de fútbol se dio para ver a Taylor Swift, Patricia Sosa y Coldplay. "Sale River y...wow. Yo me sorprendía de todo. Cantan todo el tiempo, yo no sabía una puta canción. Me di cuenta que movía los dos brazos así y no, no son los dos, solo uno"; expresó ironizando sobre su falta de presencia en partido de fútbol en vivo.

"Soy tan pelotudo que fui vestido de azul y tenía como un sweatercito que era medio cálido, medio amarillito"; reveló refiriéndose a los colores de Boca. "Venden pochoclos, yo quería un chori pero me dieron pochoclos y una -gaseosa- Light", relató. En ese momento, enfatizó el sistema del riesgo del césped. "Era descomunal. Se juega un rato, cortan, vienen cinco personas sponsoreadas por un banco, se van y salen unos chorros de agua... o sea, el proveedor de sistema de riego de la cancha de River que me contacte, hacemos un canje y venga a casa. Unas ganas de correr en bolas por el césped", lanzó el conductor, fiel a su estilo. En última instancia, Barassi confesó que no se quedó hasta el final porque en el segundo tiempo "me ofrecieron pochoclos y yo ya quería una entraña". "Qué linda experiencia eh, la primera de varias, me gustó mucho", cerró.

Gerardo Romano destrozó a Julio Chávez por sus dichos sobre Ricardo Darín

Gerardo Romano decidió hablar sobre Julio Chávez y dijo todo lo que piensa sobre él. Todo se dio a raíz de los dichos de su colega sobre Ricardo Darín, a quien destacó por "la habilidad social" que tiene, dejando de lado sus dotes artísticos.

En diálogo con Conexión abierta, Gerardo Romano dijo sobre Darín y Romano: "Tengo admiración, no soy envidioso, de lo que más trato de huir es de esa codicia natural que propicia el neoliberalismo, que seamos explotadores, competitivos con el otro y lo excluyamos. Me parece un eufemismo para decirle a alguien que le fue bien por tu inteligencia para trazar relaciones y manejarte con las relaciones y que conseguiste, de un modo no del todo santo, el lugar que tenés".

Criticando directamente a Julio Chávez, Romano continuó: "Es un pensamiento para que lo diga un actor... debería meterse la lengua en otro agujero. No me parece adecuado, sobre todo con el estropillo que está haciendo el Eternauta. Si vos tenés la carrera de Darín decís, mirá, se terminó, no puede haber algo más esplendoroso. Lo más alto que hay en la Argentina es el Aconcagua, 6.900 metros, cuando resulta que estás arriba del Aconcagua tenés una montaña de 7.000 metros, el Everest y el tipo se sube. La verdad que esa sí que es una carrera".

"Lo que le falló, me parece, a Julio es que habló de inteligencia social, que es un concepto medio choto, ahí habría que sacudirle un poco las ideas. La inteligencia es una capacidad intelectual personal que tiene cada uno. Mucha, poca, ninguna. Pero social es como que la inteligencia que nos pertenece fuera patrimonio de los demás", cerró Gerardo Romano.