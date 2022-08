La incómoda pelea entre Mau y Ricky en La Voz Argentina: "Coño, dejame habla"

Los hermanos Montaner se reprocharon una situación en vivo que generó cierta tensión en la pantalla de Telefe.

La participación de los hermanos Mau y Ricky Montaner como jurado de La Voz Argentina por Telefe tuvo un momento incómodo al aire. Tras la performance de dos participantes, llegó el turno para que brinden la devolución correspondiente pero hubo una queja en vivo entre ellos que no pudieron contener.

El jurado de La Voz Argentina conformado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky siempre da que hablar en las devoluciones hacia los cantantes. En la edición del martes 9 de agosto, los hermanos Montaner protagonizaron una situación entre ellos que generó cierta tensión.

Frente a la buena presentación de las participantes, Mau Montaner tomó la posta para brindar su comentario. "Chicas cantan tan bien las dos... y yo te pido perdón Julieta que yo le dediqué un poquito más de tiempo a Luz y es que tienes que entender que aquí hay un cariño especial porque ella era parte del equipo Mau y Ricky, pero tú también eres increíble", expresó conmovido.

El relato de Mau continuó para destacar a Julieta, a quien reveló que le gustaría tenerla en su equipo. "Me gustaría escucharte más seguido Lo que me pasa es que pensar que no voy a tener la oportunidad de escucharte también en los ensayos y es algo que a mí realmente me parte el corazón", resaltó.

En ese momento, el cantante quiso seguir hablando pero su hermano Ricky lo frenó en seco. "Coño dejame hablar un poquito a mí también. Van como tres que lanza y después me toca hacerle a Marley...", indicó en referencia a que no iba a tener nada que hablar.

Allí todos empezaron a burlarse de la situación. "¿Mau qué opina?", preguntó Marley a propósito, mientras que Lali le siguió el ritmo: "No, pero Ricky, Mau estaba contando algo". Cuando se dispuso a hablar, Mau se quedó callado a un lado para que su hermano también llene de elogios a las participantes.

Ricardo Montaner fulminó a un participante de La Voz Argentina que rompió las reglas

Ricardo Montaner vivió un tenso momento con un participante de La Voz Argentina, Octavio Muratore, quien se enfrentó en el marco de los Knockouts contra su compañero, Ezequiel Romano. Al momento de dar su devolución, Montaner le señaló con dureza cuál fue su mayor error.

Ezequiel cantó la canción Zamba y Acuarela, de Raly Barrionuevo, mientras que Octavio interpretó Mía, un folclore del artista mexicano Armando Manzanero, quien falleció en 2020. A pesar de que Mau y Ricky votaron por el segundo para que siguiera en la competencia, Montaner le remarcó un error casi imperdonable que cometió al subirse al escenario.

“Sin lugar a dudas, en esta etapa hay una serie de exigencias y cosas que uno ya da por hecho que deben suceder. Yo siento que este Knockout fue medio accidentado para los dos. Jugó un poquito en contra el instrumento en Ezequiel, porque justo al final cuando tienes que dar esa nota ahí arriba, estuviste dudoso. Y es lo que le pone la corona a lo que acababas de hacer", comenzó Montaner.

Por otro lado, a Octavio le recriminó que modificó la letra de la canción original, cosa que no debería hacerse. "Yo creo que perdiste la oportunidad, con toda esa nostalgia y esa lágrima que tú tienes, de hacer algo más que sublime con esta canción. Le cambiaste la letra desde que empezó, hiciste tu propia versión y creo que a Manzanero no le hubiese gustado mucho”, expuso tajante. Es por esto que Montaner votó que Ezequiel debía quedarse en la competencia. "Siento que los dos tuvieron problemitas pero que Ezequiel por lo menos nos ofreció al menos una versión de zamba bastante personal”, cerró.