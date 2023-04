La impensada revelación de Denise Dumas sobre Campi en la serie de Fito Páez: "Pocas veces"

La conductora de televisión se pronunció sobre el rol de su esposo en la serie sobre la vida de Fito Páez. Denise Dumas habló de Campi en El amor después del amor.

Denise Dumas se pronunció sobre el trabajo de su esposo, Martín "Campi" Campilongo, en la serie sobre la vida de Fito Páez. El actor interpreta al padre del músico rosarino en El amor después del amor.

"Fue de las pocas veces que volvía a casa y me decía ‘che, me parece que estoy haciendo un buen laburo", reveló Dumas en diálogo con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV.

Campi también estuvo como invitado en ese programa y agregó: "Yo soy muy autocrítico y perfeccionista. Me encantó la historia y cuando vi el texto con los matices de mi personaje ¡Me encantó! Pero también esto de poder contar treinta años en la vida de Fito, con todos los achaques físicos y la maduración del ser humano, en ese tiempo. Además, la música todo el tiempo me llevaba a recuerdos, que es lo que me parece, nos está pasando a muchos. Es que nosotros fuimos parte de toda esa época también".

El personaje que encarna Campi en la serie sobre Fito Páez le permitió al actor lucirse en un rol dramático, en el que nunca se lo había hasta la fecha. De ese modo, el artista obtuvo excelentes críticas por la interpretación del padre del intérprete de Mariposa Tecknicolor en su juventud.

El duro descargo de Denise Dumas sobre las muertes de su hermana y de su padre

"Yo venía de la muerte de una hermana, que murió a los 16 años. Yo tenía 11. Mi papá con mi mamá se complementaban. Los dos hicieron todo por hacernos felices. Yo, a pesar de ese dolor enorme, fui muy feliz de chica", comenzó su descargo Dumas, en alusión al deceso de su hermana por un accidente automovilístico. Y sumó: "En mi casa siempre había amigos, gente. Papá siempre recibía a alguien y sonaba música brasilera. Y cuando fui madre valoré mucho eso. Dije 'mirá el esfuerzo que hicieron mamá y papá'. Porque es un dolor que tu vida es un antes y un después de eso".

Denise se pronunció al respecto en diálogo con Fernando Dente en su ciclo de América TV y cerró: "Yo dormía con mi hermana, iba al colegio con mi hermana, me sentaba en el micro con mi hermana. Haber sido feliz a pesar de eso se lo debo a mamá y papá. Ahora trato de que casa sea igual".