Netflix: Ivos Hochman y Campi revelan los secretos del mundo de Fito Páez

Los actores Ivos Hochman y Martín "Campi" Campilongo dialogaron en exclusiva con El Destape sobre los secretos de El amor después del amor, la serie de Netflix sobre la vida del rockero Fito Páez que llega el 26 de abril a la plataforma.

La serie El amor después del amor llega el 26 de abril a Netflix para recorrer los secretos del icónico rockero Fito Páez, con una propuesta que se ciñe a recorrer sus primeros años hasta la carrera meteórica que lo llevó convertirse en uno de los artistas más célebres de la música nacional. En diálogo exclusivo con El Destape, los actores Ivos Hochman y Martín "Campi" Campilongo -quienes interpretan a Fito en su juventud y a Rodolfo Páez, su padre y una figura clave en su vida, respectivamente- palpitaron el estreno y develaron "perlitas" del rodaje.

- ¿Qué sentiste en tu cuerpo estando en los zapatos de Fito Páez?

I.H: Es increíble haber interpretado a Fito Páez, sobre todo por una cuestión muy particular. No sé si alguna vez pusiste música muy fuerte en tu casa e hiciste de cuenta que tocabas todos los instrumentos con tu imaginación, pero para mí la sensación fue esa durante 6 meses. Jugué a ser una estrella de rock.

Fito forma parte de la historia del rock argentino y también de mi historia de vida en relación a la música. Fue muy emocionante haber podido transitar sus amores y turbulencias en la ficción. Me sentí identificado en la forma en la que él puede hacer frente a esa oscuridad y ese dolor trágico con la música. Fito es una persona muy luminosa.

- ¿Tuviste alguna instancia de encuentro con Fito Páez previo al rodaje de la serie?

I.H: Él fue muy generoso porque nos dejó crear, pero también tuvo algunas intervenciones muy interesantes. Me habló del contacto con el piano y de cómo se originó y de dónde salió su famoso movimiento del pelo.

- ¿De dónde sale el movimiento de pelo de Fito Páez?

I.H: Hay dos respuestas. La primera viene del momento en que Charly García lo ponía a tocar de espaldas en los shows y de la desesperación que esto le provocaba a Fito. Él me dijo que hacía eso porque quería ser visto y reconocido por su ídolo. También, cuando me puse a investigar en torno a los movimientos de Fito, sentí que los hacía para llamar la atención de su padre y su madre, con quien no pudo tener contacto.

"Campi", el comediante que emociona y es "la sorpresa" de la serie

- Martín, la cultura popular está acostumbrada a vincularte en roles cómicos pero en la serie sos el que hace llorar...

M.C: No hay laburos más fáciles y más difíciles. Yo vengo del drama, mi matrix es esa y me gusta estar aceitado. Todo el tiempo estoy haciendo cosas dramáticas, aunque la gente no se entere. ¡Acá sí lo van a ver!

- ¿Cuál fue el aspecto de la vida de Rodolfo Páez, el papá de Fito, que más te llamó la atención?

M.C: Lo que me sedujo fue el proceso de crecimiento del personaje. Arranca cuando se casa y termina con su muerte, son 25 años del proceso de un ser humano y toda su maduración física y mental. Otra cosa que me pareció curiosa es que después de la muerte de su esposa nunca se abocó a buscar una nueva pareja.