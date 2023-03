La impensada propuesta a Alfa de Gran Hermano para las Elecciones 2023: "Me ofrecieron"

Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano contó que lo llamaron para ser candidato en varios frentes políticos. La revelación del exparticipante del reality show de Telefe.

Walter "Alfa" Santiago brindó declaraciones por fuera de su paso por Gran Hermano y sorprendió con su revelación. Es que el polémico exparticipante del reality show de Telefe dijo que le ofrecieron ser candidato desde distintos frentes políticos en la antesala de las Elecciones 2023.

"Alfa" fue invitado para hablar de otros temas, independientemente del personaje que forjó en Gran Hermano. El exparticipante, que en más de una oportunidad se mostró en contra de las políticas del peronismo y el kirchnerismo, habló en el programa Más Realidad conducido por Jonatan Viale por LN+.

Lo que sorprendió a todos es que reveló las propuestas que recibió ni bien salió del reality show de Telefe que condujo Santiago Del Moro. "Me han ofrecido puestos políticos, a todo el mundo le dije que no. Me ofrecieron ser candidato para concejal, para el partido tal, para otro partido. De un montón de partidos", expresó.

"Alfa" tiene un pasado macrista reconocido, ya que mientras se encontraba como participante de Gran Hermano se filtró una foto junto a Mauricio Macri. Además, cuando se fue eliminado en el mano a mano con Romina Uhrig, exdiputada del Frente de Todos, lanzó comentarios al aire hacia el oficialismo. "No soy idóneo. Para estar en política hay que ser idóneo, hay que saber", sostuvo sobre las ofertas.que rechazó.

Allí uno de los panelistas de Jonatan Viale insistió para que se meta en el mundo de la política. "No. Vuelvo a decir: para estar en política creo que hay que ser idóneo. Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que hablé y dije en Gran Hermano. Eso no me hace apto para tener un puesto político de ninguna manera", enfatizó.

Marcelo Tinelli reveló lo que nadie esperaba sobre Alfa: "Me encantaría"

Marcelo Tinelli reapareció públicamente tras haber firmado contrato con América TV y habló a fondo de sus nuevos proyectos en televisión. Fue en este marco, y aprovechando el furor que fue Gran Hermano en la pantalla chica, que el conductor sorprendió al hacer una fuerte confesión sobre Walter "Alfa".

En diálogo con LAM, Marcelo Tinelli se sinceró sobre su regreso a la tele y habló del programa que hará en su debut en la señal de Daniel Vila. "América está en un muy buen momento, creciendo cada día y quiero aportar mi granito de arena. Si dios quiere, en el mes de Julio vamos a hacer un programa en el prime time", reveló. Luego enfatizó que se trata del famoso ciclo Bailando por un Sueño.

Luego de confesar que todavía no están los participantes confirmados ni mucho menos el jurado, Tinelli reveló que prestó mucha atención a los personajes que rinden en televisión y aseguró que tiene pensado convocarlos a su programa. Fue entonces que Ángel de Brito fue el hueso y preguntó directamente: "¿Alguien de Gran Hermano te gustaría?".

En este marco, Tinelli confesó: "Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. A 'Alfa' me encantaría, por ejemplo". Además, aseguró que no solo estaba interesado en el participante de 61 años, sino también en una de las finalistas. "Juli (Poggio) también me encanta", finalizó sin confirmar ninguna presencia.