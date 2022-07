La impactante premonición de Virginia Gallardo sobre la muerte de Ricardo Fort: "Lo soñé esa noche"

Virginia Gallardo reveló el sueño premonitorio que tuvo sobre Ricardo Fort la misma noche en que falleció.

Virginia Gallardo se quebró en llanto al recordar a Ricardo Fort, quien falleció en noviembre del 2013, y contó cómo fue la última conversación por teléfono que tuvieron justo antes de su muerte. Además, confesó que vivió una experiencia mística: soñó con él la misma noche en la que partió.

Gallardo estuvo involucrada en una enorme polémica con los hijos de Fort tras su fallecimiento. Tanto Martita y Felipe Fort como otros allegados del empresario la acusaron de ni siquiera haber ido al velorio. Virginia cargó con una gran culpa por esto y, si bien asegura que ya transitó el duelo, también reconoce que siempre llora al recordar la última conversación que tuvieron, especialmente después del sueño premonitorio que experimentó.

“Previo a lo sucedido me voy a Corrientes, a mi casa. Él estaba en Miami con Sandra Villarruel, con quien también trabajé así que teníamos un vínculo, y un día me llama desde allá Sandra, pero era él”, contó la panelista en LPA (América TV), y detalló el pedido que Fort le hizo antes de partir. “Me dice: ‘Vir, necesito que vengas a Miami’. Y yo le dije: ‘No puedo, Ricardo’. Porque yo estaba trabajando siempre, pero por lo menos tuvimos un ida y vuelta telefónico. Lo más triste es que habíamos quedado en vernos y nunca llegó. Siempre lloro”, sumó Virginia con su voz a punto de quebrarse.

Cuando Florencia Peña le preguntó si lo extrañaba, Gallardo admitió que no pero que aún no sanó de esta situación. "No. Con el programa que hicimos en América el año pasado, A mi Manera, sentí que fue revivir un montón de cosas. Fue alguien importante en mi vida. Siempre que hablo es como que no sané", continuó.

Por último, la mediática confesó que siente culpa hasta el día de hoy por no haberlo despedido y que lo más extraño de todo es el sueño que tuvo sobre El Comandante. "Lo peor es que cuando ocurrió esto no fui ni al velorio. Pero lo soñé esa noche", reconoció. "Te fue a ver", le contestó Peña con un gesto de impacto. "Te juro", cerró Gallardo.

El pedido de disculpas de Virginia Gallardo para los hijos de Ricardo Fort

Virginia Gallardo se disculpó con los hijos de Fort en vivo durante una edición de su programa A mi manera. Resulta que Felipe y Martita se tomaron muy a mal que la conductora no haya asistido al velorio de su papá y que más tarde se haya negado a participar de su biopic, El Comandante.

Es por esto que Gallardo expresó en su descargo: “Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales. Y en lo personal, a los niños. Para mí quedaron así en el tiempo, si bien compartí otros momentos ya más de grandes, pero para mí serán eso toda la vida”.

"Quería pedirles disculpas. Lamento profundamente lo sucedido y me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera, pero acá estamos y esta es mi manera, también, de homenajear a papá, de recordarlo y que ustedes se queden con el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo, por supuesto”, cerró Gallardo.