La ignoró: el desplante de Lapegüe a una de sus compañeras en su despedida

El periodista se despidió del noticiero de los mediodías de El Trece por cuestiones de carga horaria.

Sergio Lapegüe se expresó en su último programa de Notitrece y se despidió de sus compañeros y el público. A pesar de haber emitido sentidas palabras en su descargo, el periodista olvidó nombrar a una de sus más reconocidas colegas que compartió estos años con él y al poco tiempo fue noticia por su error.

"Lo que siempre tanto me costó que es dejar, lo logré. El futuro es hoy, me dijo alguien que conocí en las vacaciones, y tiene razón", comenzó su descargo el conductor de radio y televisión, en alusión a cuán duro fue tomar la decisión de abandonar al público que lo acompañó durante los mediodías de los últimos años. "Los quiero. Solo tengo palabras de agradecimiento".

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Lapegüe se sinceró con sus seguidores sobre su futuro laboral. "Amigos, ¿Cómo están? Para ustedes, para todos los que me han preguntado tantas veces qué voy a hacer, ‘¿Volvés al mediodía?’, ‘¿No volvés?’", soltó el periodista y aseguró que esta vez les iba a dejar una certeza al respecto a todos sus seguidores. "Es difícil tomar determinaciones, por lo menos para mí, dejar cosas que uno ama y que uno quiere".

"Ya lo venía meditando hace un tiempo. Escribí un libro que se llama Parar y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros. Dejo el Notitrece", anunció finalmente el periodista y les recordó a sus seguidores dónde podrán continuar viéndolo: "Nos vamos a seguir viendo en Tempraneros, vamos a seguir despertándonos juntos de 6 a 10 de la mañana, y obviamente en la radio, en La 100, cada vuelta".

El olvido de Lapegüe en su descargo

Hacia el final de sus declaraciones, el conductor hizo alusión a todos sus colegas que lo han acompañado en estos años y anunció: "Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: para los productores, todo el equipo técnico. Nos vamos a seguir viendo, por cierto". Lo que hizo que su error fuera notorio fue que Lapegüe decidió nombrar a algunos de sus compañeros: "Agradezco a mi productor ejecutivo, a Carlos D’Elía, que me dio la oportunidad de conducirlo y a Ricardo Ravanelli que me ayudó un poco a tomar esta determinación, porque no es fácil dejar cosas".

De esa manera, quedó en evidencia que el periodista no nombró a su compañera Silvia Martínez Cassina, quien estuvo al mando del programa durante 23 años y que perdió peso con la llegada del propio Lapegüe, por lo que esa decisión fue criticada por organismos feministas.