La dura despedida de Sergio Lapegüe del Notitrece: “Hay que saber decir basta”

Sergio Lapegüe anunció su retiro oficial del Notitrece a través de un emotivo video en el que explicó los motivos de su decisión.

Sergio Lapegüe hizo un importante anuncio a través de sus redes sociales: renunciará de uno de sus trabajos más grandes, el Notitrece. A través de un video compartido en su cuenta de Instagram en el que habla mirando a la cámara, explicó los motivos puntuales que lo llevaron a tomar esta decisión y reflexionó sobre la importancia de “saber decir basta”.

Durante este último tiempo Lapegüe venía muy ocupado con otros nuevos proyectos: escribió un libro, sigue trabajando en radio en La 100 y con su otro trabajo en televisión, Tempraneros. Entre toda esa vorágine laboral, tomó la determinación de dejar El Trece.

“Amigos, ¿cómo están? Para ustedes, para todos los que me han preguntado tantas veces qué voy a hacer. ‘¿Volvés al mediodía?’, ‘¿No volvés?’”, comenzó. “Es difícil tomar determinaciones, dejar cosas que uno ama y que uno quiere, pero ya lo venía meditando hace un tiempo. Escribí un libro que se llama Parar y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros. Dejo el Notitrece”, continuó.

“Eran muchas horas de aire, estaba verdaderamente cansado. Y después de haber tocado fondo con el Covid, como ustedes saben, tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres”, agregó. Entre todas las cosas personales que tuvo que dejar de lado por trabajo, mencionó algunas como “poder ir al gimnasio, tocar la guitarra con amigos de la banda” y pasar más tiempo con su mamá y sus hijos.

“Hay que saber decir basta o darse cuenta de que el carretel cada vez se va cortando más y queda menos hilo. Cuando vos llegás a darte cuenta de esto, vos decís: es un buen momento”, continuó Lapegüe y le agradeció a todo su equipo, en especial a Ricardo Ravanelli, por haberlo ayudado a tomar esta difícil decisión.

“Dejo muchos amigos en el Notitrece. Los voy a seguir viendo. Es un noticiero muy querido por mí. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: para los productores, todo el equipo técnico. Nos vamos a seguir viendo, por cierto”, aclaró. Por último, le recordó a su público que se viene “un nuevo ciclo” con la incorporación de Luis Otero al canal.

Sergio Lapegüe sobre su necesidad de bajar el ritmo laboral

Semanas atrás, había dejado en claro que su ritmo de vida tenía que bajar un cambio de forma urgente. “A las 4.21 de la madrugada suena el despertador, me baño, y cinco menos cuarto salgo para el canal. Me pasa a buscar un remisero y voy leyendo los diarios en el celular, desayuno en TN. Estoy llegando a un nivel de mucho cansancio. Tengo 57 años y he trabajado mucho”, relató.

Durante todos estos años, Lapegüe pasó por el rol de conducción, producción, jefe de producción, asistente, entre varios otros puestos. A pesar de que disfrutó mucho su trabajo en los medios, ya venía charlando con las autoridades del canal sobre su necesidad de tomarse un respiro. “Estoy pasado de estrés y de locura. Hasta tocar música me genera cansancio. Ahora sueño con estar más tranquilo, aunque sin dejar de trabajar”, finalizó.