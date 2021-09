La hija de Darío Barassi tuvo un grave accidente y causó preocupación en El Trece: "Se cayó por la escalera"

¡Dramática situación! Darío Barassi expuso una difícil situación con su hija y causó revuelo en "100 argentinos dicen", por El Trece.

Darío Barassi transita un momento muy particular. Mientras en El Trece es considerado una de las figuras del canal, el conductor de "100 argentinos dicen" decidió dar a conocer una angustiante situación que vivió en las últimas horas: su hija sufrió un grave accidente que sin dudas generó conmoción en todo el estudio de TV. "Se cayó por las escaleras", resaltó, con preocupación.

En medio de que la participación de la familia Dobarro, Barassi interrumpió el programa para poder contar la dramática anécdota de lo que le pasó a su hija en su casa: "Hoy mi hija me dijo 'bajo solita'". Tras unos segundos de suspenso, el presentador relató: "Se cayó por la escalera mal".

De acuerdo a lo que indicó, Barassi recién se estaba despertando al momento del accidente de su hija: "Yo estaba medio dormido. Le digo: '¿vos sabés bajar?'. Me dice: 'Sí, me agarró de acá'. "¡Y track!", haciendo alusión a que se cayó. Para tratar de calmar la situación, el conductor indicó: "No pasó nada, gorda".

Darío Barassi, conductor de "100 argentinos dicen", en El Trece.

Los participantes del programa "100 argentinos dicen" no emitieron ni un comentario al respecto. Sin embargo, desde la producción se pudo escuchar que gritaron: "¡No!". Lo cierto es que luego de contar lo sucedido con su hija no hubo mayores detalles de cómo se encuentra tras el accidente.

Barassi le declaró la guerra a Jey Mammón en El Trece

Hace poco más de una semana, Darío Barassi fue sorprendido por un participante del programa que le obsequió un Martín Fierro de chocolate. “¡El Martín Fierro! Es hermoso, te amo. Y es de chocolate. Solo les digo que guarden esta imagen porque va a pasar", reaccionó el humorista.

Sin embargo, y de manera inesperada, Barassi cambió rápidamente de tema y apuntó contra Jey Mammón, otro gran presentador que tiene muchas chances de quedarse con el premio: "Y la cara que va a tener Jey Mammon cuando me lo gane. ¿Vas a volver a comer, gordo? Cantá una canción en el piano cuando yo te lo gane”.

Por qué cambió de horario el programa de Darío Barassi, 100 argentinos dicen, por El Trece

La señal de El Trece decidió emitir este ciclo cuatro horas más tarde cada día: en vez de a las 14.30, ahora empieza a las 18.30. La razón fue que necesitaban reforzar esta última franja, ya que no tenía un buen rating y solía ser superada ampliamente en la competencia directa por las novelas extranjeras de Telefe. Sin embargo, el debut del sanjuanino en dicho momento del día no fue el esperado y tuvo una audiencia un poco más baja que en su etapa previa.

No obstante, a pesar de los rumores sobre que a él le había molestado esta modificación, no dijo algo al aire al respecto y apenas se limitó a dejarles un mensaje a sus seguidores en su cuenta oficial de Twitter (@dariobarassi): "Ya en casa. Gracias por el amor, por el aguante. Los cambios son procesos y desafíos y las dos cosas me gustan, así que vamos con todo. A dar pelea siempre, a ir por más siempre. El programa es una bomba, y tanto yo como el equipo lo disfrutamos un montón. Único objetivo: entretenerlos. Abrazo".