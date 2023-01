La furiosa reacción de Juliana en Gran Hermano tras la eliminación de Maxi

La novia del último participante en quedar eliminado de la casa de Gran Hermano apareció en un video quejándose por el resultado de la votación. Juliana se mostró enfurecida cuando Santiago del Moro anunció que Maxi debí abandonar el reality de Telefe.

Juliana Díaz, de Gran Hermano, se mostró atónita al enterarse que Maxi Giudici debía abandonar la competencia de Telefe. El novio de la joven quedó en placa mano a mano con Ariel y todas las encuestas de redes sociales indicaban que éste sería el eliminado de la casa, por lo que la exconcursante no pudo creer el resultado.

"¿Qué? No, no puede ser. No puede ser", repetía Juliana en el estudio de Telefe, donde se encontraba cuando Santiago del Moro anunció a Maxi como el nuevo eliminado de la casa. El clip fue publicado en la cuenta oficial de Gran Hermano en Instagram y recibió un sinfín de comentarios en alusión a un supuesto fraude en la votación, por la amplia diferencia que marcaba la salida de Ariel en las encuestas.

"Es la reacción que tuvimos la mayoría que sigue el programa. O está todo arreglado o hay gente que quiere ver las peleas de Alfa y Ariel" y "No lo sé Rick pero me parece Fraude", fueron algunos de los mensajes que el público de Gran Hermano dejó en el posteo, en alusión a su desengaño con la supuesta actitud fraudulenta de la producción de Telefe.

Las quejas en Twitter por los resultados de la eliminación en Gran Hermano