La furia de una madre con el jurado de La Voz: "Ellos se lo perdieron"

Una madre se enfureció con el jurado de La Voz Argentina y explotó frente a las cámaras: el video del momento.

La madre de un participante de La Voz Argentina, Agustín, se enfureció con el jurado porque ninguno de ellos tocó el botón para tener a su hijo en su equipo. El momento se volvió viral en las redes sociales, no solo porque muchos coincidieron en que Agustín merecía una oportunidad, sino también por el inesperado comentario de su mamá.

Agustín, de 24 años y oriundo de Rosario, se presentó al reality show de Telefe con la esperanza de construir su carrera musical. Sin embargo, ni Ricardo Montaner, ni Lali Espósito, ni Mau y Ricky ni "La Sole" se dieron vuelta por él. Ante esta situación, la mamá del chico no pudo evitar enojarse frente a las cámaras.

El aspirante se subió al escenario a interpretar I Will Always Love You, el tema más icónico de Whitney Houston, pero un error de su técnica vocal lo dejó afuera. Si bien todos los miembros del jurado le explicaron que tenía una voz muy linda pero que no se voltearon porque estaba falseando su voz natural, la mamá del joven se enfureció.

Agustín terminó de cantar, recibió la devolución del jurado y se fue a la parte de atrás del escenario, en donde lo estaban esperando su mamá y una persona más de su familia. La señora, con un notable gesto de indignación, abrazó a su hijo y le dijo sin tapujos: "Buenísimo, hijo. Vos estuviste espectacular, perfecto. Ellos se lo perdieron". Si bien generó mucha ternura entre parte del público, otros usuarios de las redes encontraron muy gracioso este gesto tan típico de madre.

Montaner le dijo a Agustín en su devolución que había cantado "perfectamente afinado", pero que lo que lo detuvo de darse vuelta fue que toda la canción estaba hecha en falsete. "No me hallo teniendo en el grupo un intérprete que haga solo falsete. No me mostraste tu voz natural, pero eres afinadísimo", le remarcó. Para comprobar esto, le dieron una segunda oportunidad: cantar otra canción con su voz natural.

Fue entonces cuando Agustín cantó el bolero Sabor a Mí, de Luis Miguel, sin falsear su voz real. "¡Bello, bello! Muy bien, de alguna manera me acabas de dar la razón", le dijo Montaner al notar que su voz verdadera sonaba mucho mejor que la falseada. "El falsete es un recurso al cual se va y se regresa, no al revés: no es que la voz natural sea un recurso para regresar al falsete. Es la única razón por la cual no me di la vuelta", cerró el artista.

Qué es cantar en falsete

La palabra "falsete" viene del italiano "falsetto", que significa "falso". Se trata de una técnica vocal usada por varios cantantes para manipular su timbre y color de voz real con el fin de que suene diferente. Para esto, el cantante utiliza unos pliegues de las cuerdas vocales que permiten controlar cómo sale su voz. El falsete se utiliza más que nada para alcanzar notas muy agudas o muy graves, y si bien es una técnica bastante común, es un recurso del cual los expertos recomiendan no abusar.

