La furia de Moria Casán tras las críticas a Tamara Báez, la novia de L-Gante: "Involución total"

Moria Casán explotó contra las personas que criticaron a Tamara Báez, novia de L-Gante, por amamantar en vivo a su hija en su programa.

Moria Casán invitó a L-Gante con su pareja, Tamara Báez, y su hija recién nacida, Jamaica, a su programa Moria es Moria, transmitido por El Nueve. En un momento de la entrevista, la diva notó que Jamaica tenía hambre y le dio permiso a Tamara para que la amamantara. Como era de esperarse, Moria recibió muchas críticas por este acto de humanidad y se defendió con una contundente respuesta.

Cuando notó que la bebé estaba incómoda e inquieta, le dijo a la novia de L-Gante: “A lo mejor quiere tomar la teta. ¿Toma teta? Dale si quiere, pelá teta y dale. Sos la madre y tiene hambre, lo único que faltaba”. Varios de los televidentes se escandalizaron por ver a una mujer amamantar en televisión y ahora Moria se defendió.

Durante una entrevista exclusiva con TeleShow, Moria expresó cuánto le enorgullece que se haya vuelto viral una mujer dándole el pecho a su bebé: “Me honra que se haya viralizado y que se naturalice dar el pecho a una criatura que tiene hambre y por otro lado digo qué involución, qué atraso, no es ni medieval. Me quedo con lo mejor siempre, pero el chiquitaje berreta es muy fuerte, de involución total”.

Sobre la actitud de sorpresa de Tamara cuando le dio el permiso, opinó que su pudor por pedirle de amamantar a su bebé es la consecuencia de una sociedad que mira con malos ojos alto tan natural como dar la teta. “Ella me preguntó si podía. ¿Cómo no vas a poder darle la teta a tu piba? Es una cosa demencial y desdramatizarlo me parece una maravilla, en medio de una conversación donde los tres fuimos verdaderos”, agregó.

“¿Tanta mediocridad puede existir? ¿En esta época en la que se muestran culos, tetas, abortos, femicidios, cualquier barbaridad, y escandaliza una teta con una madre amamantando a un hijo? Me siento honrada, pero tenemos que pensar en tener un poquito más de apertura mental en algunas cuestiones”, cerró Moria.

L-Gante habló sobre sus ganas de estudiar algo que no tiene que ver con la música

En medio del auge de su carrera, el artista reveló en el programa de Moria que está intentando completar sus estudios de la escuela para poder anotarse en la facultad. "Me gustaría estudiar medicina o un poco de leyes también para estar completo, ¿por qué no? Hay bastantes carreras que me interesan, pero el primer paso es eso. Estoy cumpliendo mi sueño. Hay que saber y tener más conocimientos, estudiar, la vida sigue...", sentenció L-Gante.