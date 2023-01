La fuerte ofensa machista de un actor venezolano a Rocío Marengo: "Estás soltera"

La modelo se mostró enojada tras recibir un comentario despectivo por parte de un compañero de El Hotel de los Famosos. Rocío Marengo se hartó y le dijo de todo al actor.

Rocío Marengo discutió con el actor Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos y se mostró harta por una agresión recibida en ese cruce. La exparticipante de Bailando por un sueño se indignó con el artista oriundo de Venezuela y fue defendida por una compañera del reality de El Trece.

"Realmente, me pareció que estaba mal, que estabas jugando a ser staff y tener que cumplir tu rol. Yo no quiero molestar a nadie. Si te molestó algo, vení y voy a tratar de no hacerlo", comenzó su descargo Marengo, a modo de defensa porque Carrillo la había criticado por su labor como gerente de staff.

El ex de Catherine Fulop se mostró furioso tras la respuesta de la modelo y arremetió: "Tal vez por eso estás soltera, mi amor. Porque eres tan linda, pero una actitud, ¿entiendes? De mala onda”. La personalidad de televisión no se quedó callada y fue por más: "¿Y qué sabes si yo estoy soltera o no? ¿Eso también se piensa en Venezuela, que si una está soltera es porque está mal? No, amor. Estoy mejor sola que con un hombre que no me llega ni al talón. El día que encuentre un hombre como la gente, voy a estar en pareja. No necesito de un hombre, puedo sola”.

"No, con esas cosas no. Fer, cambiemos ese chip. Disculpame que me meta, pero yo también soy mujer y estamos tratando de evolucionar permanentemente, aunque nos equivocamos. Uno está solo porque quiere, porque puede o quizás no está sola", soltó Érica García a modo de defensa de Marengo.

La fuerte crítica de Flor de la V a El Hotel de los Famosos

La conductora de Intrusos volvió de sus vacaciones encendida y dio a conocer su letal opinión sobre el casting hecho por la producción de El Trece para El Hotel de los Famosos 2. "Volvió ‘El Hotel Transilvania’. Si vos creías que los famosos del año pasado eran de cabotaje, ahora directamente. ¡Nos fuimos a la B! Marengo es Susana Giménez ahí. En ese elenco es Susana, Mirtha (Legrand) y Moria (Casán) todas juntas", enunció De la V entre risas, a modo sarcástico por lo poco conocidas que son las personas que participan del reality show cuyas mediciones de rating hicieron que pasara del prime time a la tarde.

"Lo único que sí puedo romper una lanza es por los juegos. Era ‘alguien tiene que morir’. Alguien tiene que dejar el pulmón, quebrarse en vivo", agregó la diva.