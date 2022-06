La fuerte decisión de Estefi Berardi ante la propuesta de Jorge Rial: "Llevó mucho tiempo"

La famosa panelista fue convocada por Jorge Rial para formar parte de su nuevo programa en la pantalla de C5N.

Luego de varios días de especulaciones y mucho suspenso, se conoció la verdad: Estefi Berardi le dio una respuesta a Jorge Rial. La famosa panelista había sido convocada por el periodista para formar parte de Argenzuela, el nuevo ciclo que conducirá por la pantalla de C5N. Sin embargo, pese a que la propuesta se hizo pública, la respuesta se conoció unos días después.

En el momento en que la noticia de conoció, Estefi Berardi se mostró muy contenta por la oportunidad, pero aseguró que necesitaba unos días para meditarlo hasta darle una respuesta. "Me gusta que me pegó varias veces. Me parece que se le planta mucho a Ángel y Yanina y me pareció piola. Se nos podía plantar a todos... y es intensa también, tiene mi teléfono y manda mucho audio", aseguró Rial sobre los motivos que lo llevaron a contactarse con la panelista.

En este contexto, fue el mismo Jorge Rial quien develó la esperada definición: "No se puede, el canal (América TV) no se lo permite. Ángel y Mandarina le dieron el ok, pero no se puede". Pese a que Berardi estaba muy contenta con la propuesta, no quiere renunciar a ninguno de sus dos trabajos actuales, motivo que la llevó a rechazar la propuesta del periodista.

Por otro lado, Berardi también decidió hablar al respecto y contó más detalles de la resolución. "Llevó mucho tiempo, él hizo todo lo posible pero por un tema de contratos de exclusividad no pudo ser", confesó la panelista y añadió: "Le re agradezco que haya pensado en mí y lo primero que le dije fue que sentí que me iba a matar al aire con él, pero siempre con respeto. En algún momento" se dará.

Jorge Rial, con un pie afuera de su programa en C5N

Jorge Rial enfrenta nuevas épocas de cambios en su camino laboral. Precisamente, esta vez su continuidad dentro de la pantalla chica tomó rumbos inesperados. Tras haber enfrentado el desafío de conducir Sobredosis de TV a través de la pantalla de C5N, el periodista anunció una rotunda decisión que lo posicionan fuera del exitoso ciclo.

Luego de abandonar la conducción de Intrusos para enfocarse "en otros proyectos", el rumbo televisivo que tomó Rial no dio grandes frutos: durante unos meses probó suerte con TV Nostra, ciclo emitido por América TV y, tras enfrentar bajos números de rating, el programa fue dado de baja. Posteriormente, Rial pasó algunos meses alejado de la pantalla chica hasta recibir la propuesta de C5N para conducir el famoso show semanal Sobredosis de TV, a principios del 2022. Pero parece que este proyecto tampoco generó la llegada esperada y, una vez más, el mediático cambia de rumbo dentro de la pantalla chica.

Quien lo anunció fue el propio Jorge Rial. A través de su cuenta de Twitter, el periodista contó que a principios del mes de julio tomará el mando de un nuevo programa en C5N. El show en cuestión es la versión "televisiva" de Argenzuela, el ciclo radial que conduce por Radio 10 hace poco más de un año.

"Y un día iba a volver… A partir del lunes 4 de julio #Argenzuela desembarca en las tardes de C5N de 15 a 17. Vos sabes con lo que te vas a encontrar. Con el original. Pero mejor. Y un equipo de lujo. Vayan preparándose. Si. A ustedes les digo", escribió Jorge Rial en sus redes sociales para anunciar la noticia.

Por otro lado, Pablo Montagna amplió la información y reveló que las intenciones de C5N están puestas en poner nuevamente a Elizabeth "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale frente a Sobredosis de TV. Ambos conductores ya llevaron a cabo la conducción del ciclo humorístico e informativo, pero luego quedaron desvinculados por motivos diversos. Sin embargo, parece que el canal vuelve a apostar por ellos.