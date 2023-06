La fuerte confesión de Nazarena Vélez que descolocó a todos en LAM: "Todo me da asco"

Nazarena Vélez tomó la palabra y generó un momento de tensión en LAM tras hablar de un tema sensible que atravesó junto a su hija.

Nazarena Vélez se cansó y salió con los tapones de punta en LAM por una situación personal ocurrida años atrás que involucra a una figura del espectáculo. La panelista que trabaja en el programa de espectáculos que conduce Ángel De Brito por América TV expresó sin tapujos su enojo en pleno vivo y se generó un momento de tensión.

En LAM se hicieron eco del tuit viral de Fede Bal, quien expresó en su cuenta de Twitter algunos detalles del contexto en que lo hizo. Es contra él que Nazarena Vélez no pudo ocultar su enojo, teniendo en cuenta que el hijo de Carmen Barbieri estuvo en pareja con Barbie Vélez, hija de la panelista, en una relación que no terminó de la mejor manera.

"A mí, me da asco. Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas y me da un cierto rechazo", lanzó Nazarena con notable furia. "Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño. Decir ‘y sí, soy drogadicto, golpeador’ me da asco y rechazo", agregó.

Allí tanto De Brito como las panelistas comenzaron a indagar sobre sus dichos. "Está muy bien que se trate. Lo que dice no es gracioso. Yo lo borré pero cuando habla de violencia, no lo borré un carajo. Yo lo detesto y no lo puedo pilotear, pero repito, está bueno que se trate", sostuvo.

La terrible revelación de Nazarena Vélez sobre su hija: "Re tóxica"

Nazarena Vélez dejó por un momento su rol de "angelita" en LAM (América TV) y se animó a responder las preguntas e inquietudes de sus seguidores en las redes sociales. Pero cuando una de sus fans le hizo una pregunta íntima sobre la relación con su hija, la actriz Barbie Vélez, se animó a hacer una sincera revelación que no pasó nada desapercibida.

La panelista de LAM está disfrutando unos días en Brasil junto a Santiago Caamaño y por medio de un intercambio de preguntas en sus historias de Instagram le respondió a una seguidora que quiso saber si extrañaba a su hija y a su nieto. “Hablamos, hablamos todos los días. Soy una tóxica yo”, admitió Nazarena.

“Yo soy tóxica”, reforzó asumiendo su falencia en la relación con su familia. “No me puedo desprender, necesito saber cómo están, que están bien. Ayer hicimos videollamada, hoy seguramente también. Me encanta, los necesito”, agregó.

“Con el Chyno también nos mensajeamos. Yo necesito saber que todo está bien para poder descansar y seguir relajada en modo…”, cerró haciendo referencia a otro de sus hijos y a las actitudes que tiene como mamá.