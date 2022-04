La fuerte advertencia de Redrado sobre la paternidad de Matilda, hija de Luli Salazar: "Irreversible"

Luego de todas la especulaciones que surgieron en torno a la identidad de la pequeña, Martín Redrado tomó una determinante decisión.

La disputa legal y mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado no parece tener fin. La semana pasada se conoció que los involucrados no habrían llegado a una mediación y Luciana Salazar tomó la decisión de ir a juicio con su expareja. Sin embargo, un nuevo escándalo los sacude y se trata de un tema recurrente en su historia: la supuesta paternidad de Redrado con Matilda. Es así como, luego de varias especulaciones al respecto, se conoció la determinante decisión de Martín Redrado al respecto.

En Socios del Espectáculo, ciclo emitido por El Trece, el panel hizo un repaso por la historia de la pareja. En los últimos días, salió a la luz que Redrado dio de baja la tarjeta que paga el servicio de óvulos congelados de Luciana en Estados Unidos, motivo que volvió a poner el duda el rol del empresario en la vida de Matilda. Cabe recordar que en el año 2017, Salazar se convirtió en madre por primera vez y aseguró que Redrado no era el papá de la niña pese a haber estado en pareja con ella por más de una década, entre idas y vueltas. En la última emisión del programa de El Trece, Mariana Brey informó cuál es la posición que tomó Redrado al respecto.

"Redrado me dijo que de este tema no va a hablar nunca más. Lo hemos escuchado hablar poco, pero de este tema en particular no va a hablar nunca más", informó Mariana Brey sobre las intenciones del empresario. Además, la panelista también habló con Fernando Burlando, representante del empresario en la causa y se explayó sobre el tema. "Hablé con Burlando y me dijo: 'Con este tipo de situaciones, el daño que se le hace a Matilda es irreversible'", sentenció Brey. De este modo, el ex director del Banco Central de Argentina dejó en claro que solo hablará de este tema con su abogado y en un marco legal, pero no volverá a expresarse mediáticamente al respecto.

Quién es el padre de Matilda: Redrado fue contundente

Cuando Luciana Salazar decidió convertirse en mamá, trajo a su hija al mundo a través de la subrogación de vientre. Por este motivo, nunca aclaró quien había donado el esperma para hacer posible la fecundación de los óvulos de Luciana, pero muchas personas apuntaron hacia Redrado, ya que había compartido una década en pareja con la modelo. Pero ahora, Fernando Burlando fue la voz autorizada para hablar al respecto y aclarar la situación.

"No es el padre. Garantizado. Decí que te lo dije yo. Hay una menor", leyó Brey sobre el mensaje que recibió de Fernando Burlando. Asimismo, el abogado aclaró que Martín Redrado "no tiene intenciones de revincularse con Matilda", a diferencia de lo que se había dicho mediáticamente. "Él no pidió la revinculación, él no quiere estar cerca de Luciana. A medida que pasa el tiempo le importa menos ese vínculo", finalizó Brey luego de leer las declaraciones de Burlando.