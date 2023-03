La fobia menos pensada de Pedro Alfonso: "Empiezo a temblar"

Pedro Alfonso, esposo de Paula Chaves y productor de TV, decidió compartir la fobia que tiene y dejó conmocionada a la farándula argentina.

Pedro Alfonso hizo un comentario que generó mucho revuelo en el mundo del espectáculo argentino. Con absoluta sinceridad, el esposo de Paula Chaves y productor de TV y teatro decidió revelar públicamente la impensada fobia con la que tiene que lidiar.

En medio de los rumores de pelea con pareja, con quien comparte trabajo en la obra de teatro Un Plan Perfecto que tiene lugar en Villa Carlos Paz (Córdoba), "Peter" le concedió una entrevista a Nico Peralta en la que contó que desde hace mucho tiempo sufre de "timidez".

"En el teatro no se nota, pero con la tele me cuesta mucho", soltó el productor y ex participante del Bailando por un Sueño, programa que condujo Marcelo Tinelli y que resultó exitoso en El Trece. Incluso, Pedro Alfonso advirtió que tuvo que tratar su situación con especialistas en salud mental: "Este año hice terapia para tratarlo. Me cuesta mucho hablar por teléfono también. Tengo una fobia ahí no resuelta".

Asimismo, "Peter" dejó en claro que tiene dificultades para dialogar con "con todo el mundo", al punto de que le cuesta charlar con un delivery de comida. "Si me das el teléfono ahora y me decís 'llamá ya y pedí pizza', empiezo a temblar", lamentó el hombre de 43 años.

Pedro Alfonso, frente a las cámaras de TV, en sus primeras salidas por el Bailando por un Sueño.

Incluso, y como si fuera poco, Alfonso resaltó que hasta le cuesta charlar con sus seres queridos: "Es una fobia y a veces tengo problemas con todo mi círculo porque no contesto llamadas, mensajes ni nada". "Tengo unas trabas ahí para resolver. Y lo mismo me pasa con los castings", concluyó, a pura sinceridad.

Paula Chaves reveló por qué casi se separa de Pedro Alfonso

Paula Chaves decidió compartir lo que nadie sabía sobre el momento en el que casi se separa de Pedro Alfonso. "Con Pedro somos cero cursis y no nos acordamos ni de la fecha en que nos pusimos de novios ni de nuestro aniversario de casamiento, pero hay un día que no me voy a olvidar jamás y es el 17 de enero de 2013, cuando Pedro me hizo una propuesta de casamiento que fue casi siniestra", comenzó su descargo la joven en diálogo con Gente.

Asimismo, Chaves reveló que Alfonso le iba a hacer el pedido de casamiento antes de la temporada teatral y siguió: "Yo, el 28 de diciembre, me enteré de que estaba embarazada. Se lo dije y él tiró todo para atrás. Cuestión que yo estaba re mal porque me habían pegado todos los síntomas del embarazo: sueño, malestar, llanto, vómitos y él me destrató y no conectaba con nada. Me acuerdo estar llorando en posición fetal en la cama mientras él jugaba al Candy Crush, y yo sólo pensaba ‘¿Qué le pasa a este pibe? Le pegó para la mierda el embarazo, se arrepintió".

"Y al tercer día de destrato absoluto, cuando yo les estaba contando a mis amigas que me quería separar porque no sabía qué le pasaba. O sea, Pedro es un ser extraño al que a veces le pinta no hablar y no habla por tres días, pero ahora que voy doce años con él, sé que tiene sus días como yo tengo los míos. Digo ser extraño porque él es bastante callado y retraído en eso. Pero en ese momento lo conocía hace dos años y no sabía qué onda. Bueno, estaba en eso cuando apareció en la galería vestido de traje con el anillo. Pasó de no darme bola por tres días a pedirme casamiento”, concluyó la ex participante de Bailando por un sueño.