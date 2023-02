La figura de Masterchef que terminó en el hospital: "Se apoderó de mi cuerpo"

Fue participante de Masterchef y publicó en sus redes sociales cómo fue su internación. Quién es y qué le pasó.

Una figura que fue participante de Masterchef, el reality show de cocina de Telefe, subió una serie de imágenes en sus redes sociales que retrataban su paso por el hospital, ya que tuvo que ser internada. Esta situación generó preocupación en el mundo del espectáculo y sus seguidores escribieron decenas de comentarios de apoyo.

"Un cólico feroz se apoderó de mi cuerpo. De la grabación sin escala a la Clínica Olivos", indicó Dani "La Chepi", quien sufrió un imprevisto y tuvo que ocuparse de su salud en plenas grabaciones de su compromiso artístico. "Tomografía computada y a ver qué mierda es: quirófano, medicación o solo gases", agregó.

Dani "La Chepi" fue internada en la Cínica Olivos

"La Chepi" participó de la edición 2021 de Masterchef Celebrity, conducido por Santiago Del Moro por Telefe. En esa ocasión, el primer programa fue en febrero y terminó a mediados de junio, cuyo campeón de la segunda temporada fue el actor Gastón Dalmau. Previamente, había sido Claudia Villafañe.

Finalmente, la creadora de contenidos y actriz reveló qué problema de salud tuvo que afrontar y calmó las cosas con un posteo esperanzador. "Soy libre. No eran mis riñones. Nos re vimos. Ante cualquier duda, consulten a sus médicos/as siempre", sostuvo a modo de concientización por lo sucedido.

El posteo de Dani "La Chepi" afuera del hospital

El dramático descargo de Dani La Chepi sobre su salud: "Como el ojete"

Daniela "La Chepi" Viggiamari hizo un posteo en su cuenta de Instagram sobre los comentarios que recibe sobre su cuerpo y cuánto éstos la preocupan. La influencer reflexionó sobre los trastornos alimenticios y la dismorfia corporal, que afecta a miles de personas.

"‘Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo’ (mensajes de adolescentes que me siguen). Otros: ‘qué asco de flaca’. Este ‘lomo’ sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen ‘aceptate como sos’ y no paran de usar filtros, casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, ‘padres presentes’ o familias perfectas que parecen no tener problemas", comenzó su descargo la exparticipante de MasterChef Celebrity.

"La Chepi" continuó indignada por lo que las redes sociales provocan en la gente y sumó: "Y vos del otro lado: ¡Qué suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices? No todo lo que ves es real. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenes problemas. Este año yo lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir porque algunas involucran a personas que elijo preservar".

"Por ejemplo: Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, solo lo llamé cuando mi ginecóloga me dijo: ‘Si continúa andá a verlo’. En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo: ‘No te toques, andá a qué te lo haga un profesional’", sumó "La Chepi". Y cerró: "Ahora tengo las uñas que me hacen hablar seis idiomas cuando me las toco. El viernes tengo podólogo y me tendrán que anestesiar porque hice cagadas".