La figura de El Trece que dejó expuesto a Adrián Suar: "No estuvo a la altura"

Una de las figuras que trabaja en El Trece dio una opinión que generó ruido en la gerencia de programación a cargo de Adrián Suar.

Una figura que trabaja en El Trece realizó un análisis de los números del canal y el testimonio generó un sinfín de reacciones. El conductor en cuestión se lamentó con respecto al bajo rating que sucede desde hace unos meses, situación que recae directamente sobre Adrián Suar, gerente de programación.

"La primera parte del reality fue sobresaliente y esta parte no estuvo a la altura", expresó en diálogo con Paparazzi Leandro "El Chino" Leunis, el conductor de El Hotel de los Famosos junto a Pampita. Su segunda temporada ya llegó a su fin y el ganador fue el exfutbolista Sebastián Cobelli, pero en comparación con la primera temporada donde salió campeón Alex Caniggia, el rating no fue el esperado.

"Me clavó los puñales. Una cosa es lo que la mente me dice que debería sentir y la otra es que, obvio, te da bronca por tanto esfuerzo. Se intentó todo pero no salió. No lo conseguimos y eso me entristece. La tele es cruel", se lamentó Leunis sobre el mal momento de El Hotel de los Famosos en la pantalla de El Trece. El final del reality show fue el lunes 10 de abril, superada por Amor de Familia, la novela turca de Telefe.

En última instancia, el conductor dijo que va a continuar en el canal a pesar de este último proyecto del cual hizo un mea culpa. "Me gusta pensar que puedo sentirme en algún momento un artífice positivo de cambios, de un cambio de tendencia de la que tiene el canal", consideró "El Chino".

Rating de la TV: cómo le fue a ATAV en su lucha vs. MasterChef

El pasado lunes 10 de abril, el prime time nocturno contó con una intensa pelea por el rating. Tanto El Trece como Telefe, dos de las señales más vistas, presentaron formatos llamativos para el público y la jornada se debatió en un mano a mano que definió a un ganador luego de una reñida competencia.

El Trece estrenó la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), la exitosa telenovela que tuvo su primera entrega en el 2019 y fue furor, mientras que Telefe presentó un episodio de MasterChef en donde Mauro Icardi asistió como invitado especial. En este marco, y pese a que el programa gastronómico empezó casi 20 minutos tarde, el canal de las pelotas se consagró como el ganador de la jornada.

A las 22:30, horario en que la telenovela empezó puntual, ATAV 2 inició su primera emisión con 9,8 puntos de rating. Mientras tanto, Pantanal, la ficción brasilera que emite Telefe, marcaba 12,6 puntos. Rápidamente, y ya con el ciclo gastronómico en pantalla, Telefe escaló a los 13 puntos mientras que El Trece descendió a 9,7.

A lo largo de la jornada, el estreno de la ficción nacional se mantuvo en una cifra estable que osciló los 9,8 y los 9,6 puntos, una cifra bastante alta a comparación de los números que suele alcanzar el canal con otros ciclos. Mientras tanto, MasterChef, que suele rondar los 15 puntos, marcó una baja en sus números, ya que quedó entre los 12,7 y 14 puntos.