Figura de ATAV y El Trece ventiló el calvario que vive: "Me asfixiaba"

Un famoso actor habló sobre un dramático momento y causó conmoción en el público. Se trata de un miembro del elenco de ATAV, de El Trece.

La expectativas por el estreno de ATAV 2 (Argentina, Tierra de Amor y venganza 2) en la pantalla de El Trece es notoria en las redes sociales y unas recientes declaraciones de un actor de dicha serie causaron conmoción en el público televisivo. Se trata de un artista que trabaja en el medio desde chico y tendrá un rol en la nueva apuesta de ficción del canal del Grupo Clarín.

"Desde los 12 años tomo medicación psiquiátrica, y siempre fue un peso. Empecé con ataques de pánico, muchas fobias, depresión, ansiedad y anorexia nerviosa que me llevó a pesar 37 kilos", comenzó su descargo el actor Santiago Talledo, conocido por sus papeles en series como Patito Feo, Millennials y Porno y Helado.

Talledo habló sobre sus problemas psiquiátricos con Gastón Pauls en el ciclo Seres Libres y agregó: "El tener que ocultar tanto, es un peso tan grande, no te deja focalizarte en tu mejoría psicológica. Sufría bullying en el colegio por puto y por los ataques de pánico. Sentía que me asfixiaba. Siempre era en la garganta y lo relaciono con el tema sexual, a reprimirme. Jamás pensé que me iba a asumir sexualmente, mi plan era otro".

"Las redes sociales son un arma de doble filo: generan ansiedad pero también se pueden usar de una muy buena manera. Cuando yo lo hablo, la gente me agradece, porque es necesario hablar de esto. Mi mensaje es: no se avergüencen", reflexionó Talledo. Y concluyó su descargo con su propia definición de libertad: "Es poder vivir sin ningún tipo de máscara, ir por el mundo siendo tu felicidad, sin que te importe el peso del resto".

El descargo de Santiago Talledo en el Día de la Salud Mental

El actor de Patito Feo habló en sus redes sociales sobre la salud mental y la importancia de cuestionarse aspectos de la vida propia que podrían mejorar. "Estar saludable es sólo no estar enfermo? O es comer bien? O hacer deporte? O nuestra salud emocional? Hoy es el #diamundialdelasalud y hay que pensar en el equilibrio de cada uno de estos aspectos que influyen en nuestra vida todos los días y que todos juntos hacen a nuestra #saludintegral. Me gustaría que reflexionen conmigo y me escriban en comentarios si lo ven como yo ¿Qué aspecto crees que podrías cambiar para estar un poquito mejor? ", escribió Talledo en el pie de foto de su posteo.