La explosiva confesión de Rodrigo Lussich: "Hemos tenido"

Rodrigo Lussich confesó que estuvo "enamorado perdidamente" de una reconocida y muy polémica colega.

Rodrigo Lussich sorprendió a todos al confesar su fuerte e inesperado amor por una de sus colegas más polémicas. "Me había enamorado perdidamente", reconoció este miércoles el conductor de Socios del espectáculo en el programa de El Trece.

Rodrigo Lussich trabaja en la televisión argentina desde hace muchos años y en su extensa trayectoria pasó por algunos programas muy emblemáticos de la pantalla chica local. Además de ser panelista y conducir Intrusos durante un tiempo, el periodista también pasó por otros canales y ciclos del espectáculo y la farándula.

Uno de los primeros y más importantes de los que fue parte fue Los Profesionales de Siempre, el ciclo que supo conducir Viviana Canosa durante diez años por Canal 9. En Socios del espectáculo estaban viendo la despedida de Lussich de ese programa cuando el periodista hizo una inesperada revelación.

"Era mi salida de Los Profesionales, me iba a vivir a Mar del Plata, había trabajado con Viviana y me había enamorado de ella", reconoció Lussich. Lejos de hacerse el desentendido de su explosiva declaración, el conductor insistió: "Estuve perdidamente enamorado de Viviana".

"Tiene esa fascinación con la gente con la que trabaja, con la gente también, para el bien o para el mal", sumó el periodista de El Trece sobre la polémica conductora que el año que viene volverá a la televisión en LN+. Sobre su relación actual con Viviana Canosa, con quien se cruzó mediáticamente y en redes en varias oportunidades en el último tiempo, Rodrigo Lussich fue contundente: "No nos odiamos, pero nos vimos menos porque nos distanciamos. Hay cariño desde lo personal y hay una gran diferencia desde lo ideológico y desde las formas".

"Hemos tenido tiempo de más diálogo y hubo momentos en los que nos hemos puteado. Ella me dio una oportunidad grande, me dejó conducir el programa en muchas ocasiones", agregó Lussich. Cabe recordar que en Los Profesionales de Siempre fue también compañero de Adrián Pallares y Ángel de Brito, entre otros.

Rodrigo Lussich confesó que tuvo un romance con un reconocido periodista

Recientemente, Rodrigo Lussich mostró un tape en Socios del Espectáculo en el que aparecía un periodista. Adrián Pallares lo reconoció de inmediato y le preguntó a Rodrigo frente a las cámaras: "¿Es él? ¿Acaso el presentador que está ahí es conocido de esta casa?”. "No, no... Las chicas no saben de qué hablamos", respondió Lussich, intentando evitar que las panelistas se enteraran.

Finalmente, confesó: “En el tape que estábamos viendo, el presentador que está ahí, con una colita… Bueno, lo conozco”. “¡No me digas, no me digas! Rodri, ¿vos estuviste con él?”, le preguntó la panelista Mariana Brey. "Él me invitó al hotel de Madonna en Miami y bueno, fui. Fue un fin de semana largo de agosto”, recordó Lussich.

“Estuve ahí con ese chico, con el chico y la colita. Fue un touch and go”, sumó, divertido. "¡Está re cambiado! Es una figura muy famosa en el área latinoamericana de Estados Unidos", le comentó Pallares. "¡Mirá lo que te perdiste, Rodri! ¡Una carrera en Estados Unidos!", bromeó Brey. "No, no, no. Es solo amistad, solo amistad", aseguró Lussich.