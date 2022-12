La escena nudista de Ariel que enmudeció a Alfa: "Apoyó los huevos"

Walter "Alfa" Santiago se mostró asqueado con una actitud de Ariel en la casa de Gran Hermano y no dudó en exponerlo frente a sus compañeros.

La rivalidad entre Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo, participantes de Gran Hermano (Telefe), escaló a otro nivel luego de que el participante más veterano (Alfa) encontrase al debutante (Ansaldo) paseándose desnudo por la casa. "Apoyó los huevos", reveló "Alfa" ante sus compañeros, indignado.

Sentado en el patio de la casa, "Alfa" le contó a Julieta, Romina y Marcos la polémica escena que presenció y emitió un duro juicio de valor sobre el parrillero. “Se quedó en bolas, en pelotas. Se quedó en bolas, en pelotas, en el sillón, apoyó los huevos y el culo en el sillón”, indicó, ante la expresión anonadada del resto. Al parecer, Ariel se habría desnudado en el living de la casa sin importarle la presencia del resto de los "hermanitos".

“Se sentó, se sacó el short y se quedó en pelotas, en culo, en el medio del sillón, se quedó en bolas arriba de ese sillón”, agregó "Alfa". Tentada, Julieta añadió que ella también presenció una escena nudista de Ariel en el jardín. “Una vez que estaba en bolas, agarró y se secó así con la toalla”, cerró el sexagenario sobre el participante más novato del certamen.

Violencia y agresiones entre Alfa y Ariel, de Gran Hermano: "Me lo diste"

La reciente incorporación de Ariel Ansaldo a la casa de Gran Hermano (Telefe) generó disgusto en Alfa, el participante más veterano del juego, quien se sintió amenazado por tener una competencia etaria directa. Los continuos choques entre los dos varones alcanzaron un punto de quiebre luego de una dura infracción de Alfa contra Ariel, que desató un escrache y reproche a la vista de todos.

El motivo de los disgustos que provoca Ariel en Alfa se debe a sus ronquidos, que no dejan dormir al jugador de 60 años. Por dicho problema de respiración, Alfa procedió a golpear a su compañero -en reiteradas ocasiones- con "almohadonazos" mientras este dormía. Y en el último ataque de almohadones, Ariel terminó lastimado y con acusaciones y advertencias para su atacante.

"Alfa me tiró un par de almohadones fuerte, mucho esfuerzo me costó mucho venir por acá. En cualquier momento lo llevo conmigo", indicó Ariel a las cámaras de la casa, disgustado, antes de ir en busca de Alfa para encarlo por sus actos. "No te voy a mentir, me desperté medio caliente. Alfa, ¿fuiste vos hoy el de los almohadonazos?", cuestionó el parrillero al encontrarse con Walter "Alfa" Santiago.

Sin darle tiempo a que responda, Ariel arremetió: "Me lo diste con todo, la próxima más light. En serio te digo, me lo diste con todo. La agresión física no va". Sin entrar en discusiones pero visiblemente enojado, Alfa le hizo una picante recomendación a Ansaldo: "Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz algún remedio, no es sano".