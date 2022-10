La escalofriante historia de La China Suárez: "Salté por la ventana en bombacha"

"La China" Suárez contó el episodio paranormal que vivió años atrás mientras estaba durmiendo con su hija.

"La China" Suárez reveló la anécdota paranormal que vivió años atrás, cuando estaba durmiendo sola con una de sus hijas y escuchó un ruido en medio de la noche. Fue tal el sobresalto de la actriz que incluso saltó por la ventana en ropa interior para pedir ayuda.

Suárez contó esta anécdota durante su aparición en el programa español El Hormiguero, al que fue invitada junto con el actor español Álvaro Monte. Cuando llegó el momento de contar una anécdota, la exestrella de Casi Ángeles sacó a la luz este terrorífico momento.

"Quiero contar primero que yo conté esta anécdota durante mucho tiempo como algo gracioso, hasta que llegué al psicólogo y me dijo: ‘Dejá de contarlo como algo gracioso porque es grave’. Para mí tiene algo de anécdota porque, en ese momento, mis amigos y mi familia me lo festejaron mucho”, comenzó la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Todo ocurrió cuando "La China" se despertó en plena madrugada por un fuerte ruido. "Estaba durmiendo sola con mi hija, que en ese momento tendría tres meses y escuché un portazo en la planta de abajo de la casa. Y dije: ‘Vinieron por nosotras’. No se me ocurrió mejor idea que abrir la ventana, yo estaba durmiendo en bombacha, y salté por la ventana porque tenía que pedir ayuda”, recordó.

“Salté un piso por la ventana, empecé a llamar a los vecinos y a seguridad. La imagen era un poco fuerte, porque yo nunca me percaté de que seguía en bragas. Tuve que entrar cuerpo a tierra por una ventana pequeña que había con el de seguridad atrás”, detalló Suárez, dejando sin palabras al conductor del ciclo, Pablo Motos.

Lo que más le llamó la atención a la actriz de esta situación es que no había ninguna explicación de cómo se había caído la botella. “Además, había una botella de agua de dos litros que yo había dejado en el centro de la mesa tirada en el piso explotada. No tengo gatos y los perros no llegaban a subirse arriba de la mesa”, concluyó.

La dolorosa confesión de "La China" Suárez sobre el Wandagate

Recientemente, "La China" Suárez se abrió sobre uno de los temas que más la afectaron del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara: las amistades que perdió, en especial la de Paula Chaves. “Yo entendí que al que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere. Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera", expresó en diálogo con ¡Hola! Argentina.

“Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos... A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad, yo jamás le pediría explicaciones a un amigo de lo que hace o deja de hacer”, sumó Suárez. Sin embargo, reconoció que sintió "un dolor muy grande".