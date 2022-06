La escalofriante experiencia de Amalia Granata en el quirófano: "No me podían despertar"

Amalia Granata reveló la terrorífica experiencia que vivió en un quirófano mientras la estaban operando.

Amalia Granata reveló que vivió un terrorífico momento en el quirófano durante una de sus operaciones, cuando fue internada para hacerse una remoción de granuloma, un tipo de inflamación que se forma en la piel.

Las probabilidades de despertarse en plena cirugía son muy bajas, aunque muchas personas aseguran haber vivido experiencias de ese tipo mientras los estaban operando a pesar de estar anestesiados. Este fue el caso de la diputada de la provincia de Santa Fe, quien se despertó mientras la estaban operando.

Granata le había advertido a su médico que la anestesia solía hacerle mal y que en una ocasión anterior, cuando le habían sacado una muela en el dentista, se había descompuesto. Sin embargo, era indispensable anestesiarla para quitarle el granuloma.

"Me hice todos los análisis prequirúrgicos y me salió todo bien, pero cuando terminó la intervención no me podían despertar. Y yo les digo que sí escuchaba todo lo que estaba pasando, sentía los cachetazos que me daban, las corridas, pero no me podía despertar y no podía respirar. Me ponían la máscara con oxígeno y yo les quería decir que era peor pero no podía", reveló en el ciclo radial Polino Auténtico (Radio Mitre).

En ese momento, Granata se sentía tan mal que "tenía el cuerpo helado y no podía respirar". "Así que le dije a Dios 'llevame o salvame’. De repente, pude empezar a balbucear y lloré mucho. Me dijeron que me pasó esto porque tengo mucho estrés. Cuando me fui a mi casa no me quería dormir porque tenía miedo de no despertarme", cerró la diputada.

Qué es el granuloma, la enfermedad que tuvo Amalia Granata

La enfermedad granulomatosa crónica se produce cuando un tipo de glóbulo blanco no cumple su función de proteger al cuerpo de enfermedades y agentes externos, de modo que el organismo se ve vulnerable a infecciones y bacterias. El granuloma puede aparecer tanto en la piel como en ganglios linfáticos, intestinos, estómago y demás órganos.

Síntomas, causas y cuándo consultar con un médico

Sus síntomas más comunes son fiebre, dolor en el pecho al respirar, problemas gastrointestinales como diarrea, vómitos, irritación en la piel, enrojecimiento en la boca, hinchazón y glándulas linfáticas inflamadas.

Las causas suelen ser genéticas y hereditarias, ya que esta enfermedad se produce cuando el gen encargado de producir proteínas para formar enzinas deja de funcionar correctamente. Siempre es aconsejable consultar con un médico, especialmente si aparece la fiebre y los síntomas respiratorios.