La "Enana" Feudale y su nuevo emprendimiento, alejada de la TV

La histórica locutora de los programas de Marcelo Tinelli heredó una tradición de su madre y de su abuela en plena pandemia de coronavirus y reveló los detalles al respecto.

Ya alejada de la televisión argentina y en busca de nuevos horizontes, Marcela Feudale encara un emprendimiento personal que tiene que ver con una tradición heredada de su madre y de su abuela. La "Enana" reveló que se dedicará a tejer y a vender sus propios tejidos a través de las redes sociales.

En la entrevista con Todo Noticias (TN), la histórica locutora de los programas de Marcelo Tinelli durante casi tres décadas detalló: “Me dieron ganas de tejer un suéter, así que llamé a una lanera que te llevaba las cosas a domicilio. Resultó ser amiga de ´Larry´ (de Clay) y me trajo más cantidad de la que yo necesitaba, así que me hice un saco también. Quedaron tan bien que me dieron ganas de seguir tejiendo”.

A partir de entonces, la "Enana" Feudale produjo ruanas, bufandas, almohadones, pies de cama y demás. “Si bien empecé a hacerlo porque me entretenía y me despejaba en medio de tanto lío, lo tomé como algo profesional”, afirmó, y explicó que se puso como plazo máximo marzo de 2022 para stockearse de una producción y comenzar a vender sus tejidos en Instagram (@marcelafeudale), donde cuenta con más de 118 mil seguidores.

“Me enseñaron mi mamá y mi abuela”, recordó, y definió a esta actividad casera como "arte y creación". “Me parece que tiene algo de calidez y de entorno familiar que me gusta mucho. El otro día me acordaba de la película Tomates verdes fritos, donde tejían o bordaban, y pensaba en el significado que tiene este arte ancestral”, reflexionó.

La licenciada en Historia nacida en Lanús, de 58 años, profundizó: “Voy a sacar sólo dos o tres modelos para poder hacer distintos talles. Y después voy a dedicarme a hacer ruanas, bufandas, pie de cama, almohadones y cosas que no necesitan medidas ni talles, y que no son complejas a la hora de vender por Instagram”.

En coordinación con el perfil @tejidosartesanalesmyf en la mencionada red social, la protagonista completó con relación también al COVID-19: “Esta pandemia nos llevó a todos a pensar de otra manera y a buscar otros caminos. A mí me pasó lo mismo y quise ir más allá de mi trabajo en la radio (La Cielo, FM 103.5). La gente me alienta mucho, así que estoy trabajando”.