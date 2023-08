La drástica decisión que tomó Telefe a poco del regreso de Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff lleva ocho meses fuera de la pantalla chica y se conoció qué quiere hacer el canal con PH Podemos Hablar. La decisión de Telefe con respecto al futuro del conductor.

A semanas de que se confirmara el regreso de Andy Kusnetzoff a la pantalla de Telefe, trascendió la drástica decisión que tomó el canal al respecto. El conductor estaba a punto de empezar con los preparativos para las primeras grabaciones de la emisión del ciclo en el 2023, pero parece que ahora todo esto cambió.

Según informó La Pavada de Diario Show, el canal habría decidido postergar el estreno de PH: Podemos Hablar, el famoso ciclo de entrevistas a famosos que ya lleva varias temporadas al aire de la señal. Hace unos días, había trascendido que las intenciones del canal estaban puestas en estrenar la nueva edición en el primer fin de semana de septiembre. Sin embargo, esto se dio de baja por cuestiones de tiempo.

Desde la producción, no llegaron a preparar todo para que el ciclo se estrene el mes que viene, motivo por el que se habría pospuesto a mediados de octubre. Incluso, aunque si bien el canal aún no confirmó nada, hay quienes dicen que pueden llegar a esperar a que vuelva Mirtha Legrand a la pantalla chica para competir de forma directa.

La fuerte acusación que complica a Andy Kusnetzoff: "Me bajaron"

En medio de las negociaciones para volver a la televisión, Andy Kusnetzoff recibió una fuerte acusación que lo complica. El famoso conductor fue protagonista de fuertes declaraciones que ponen en aprietos la reputación del programa.

La responsable de las declaraciones fue Marixa Balli, la famosa actriz que en las últimas semanas se volvió tendencia por sus dichos sobre Rodrigo. Precisamente, la actriz reveló el mal momento que pasó por culpa de la producción de PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Kusnetzoff por Telefe, y generó gran polémica.

"Yo estuve muchas veces en PH. Hace dos años que me estaban llamando y llamando, y yo les decía que no, porque una vez no me gustó una situación porque les dije, 'conmigo no se jode'", empezó por contar en LAM. Luego, aclaró: "Yo no voy a aflojar porque sea PH, ni nada. Después, me siguieron llamando y como les decía que no, me ofrecieron pagarme".

En este marco, profundizó: "Lo que pasa es que me volvieron loca una semana, y me decían, 'Por favor, Marixa, para el primer programa'. Iban a estar el diseñador Artemis, Pampita, la verdad que iba a estar linda la mesa. Toda la semana me rompieron para que vaya, a mí me molestaba tanta insistencia". Finalmente, contó que le ganó la insistencia, pero no tuvo una experiencia muy grata: "Y a dos días del estreno, me vuelven a llamar, 'por favor, vení' y les digo, 'bueno, está bien, perfecto voy'".

Finalmente, especificó: "Entonces me preparo, selecciono la ropa, suspendo mis actividades y cuestión que a las 12 de la noche del día anterior a grabar, me mandan mensaje, me bajaron del programa. Imagínense que los mandé a...". Luego, Marixa señaló que la volvieron a convocar en otras ocasiones, pero nunca más volvió a aceptar.