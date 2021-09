La dramática confesión de la novia Francisco Benítez tras ganar La Voz Argentina 2021: "Tanto dolor"

Tras el final de La Voz Argentina 2021, la novia de Francisco Benítez le manifestó unas emotivas palabras que generaron sorpresa entre los fanáticos del programa.

Francisco Benítez fue el ganador de La Voz Argentina 2021 (Telefe) y su novia Rocío Ruiz lo felicitó a través de dos historias realmente muy emotivas en su cuenta de Instagram (@roruiz6292). “Dios es grande, después de tanto dolor hoy te está premiando de la manera más hermosa", fue uno de los tantos mensajes que le dedicó al republicar el posteo inicial de él luego del título.

"Te lo súper merecés, mi amor, estoy mucho más por la persona y artista increíble que sos. No tengo más palabras. Mi corazón explota de orgullo y felicidad, te amo”, agregó quien el lunes 6 de septiembre de 2021, un día después de la consagración de su pareja, fue ingresada en la Clínica del Salvador, en Córdoba Capital, para incluso adelantar la fecha de parto de su hijo Ciro.

La Voz Argentina 2021: el festejo del ganador Francisco Benítez

Mediante su perfil oficial de Instagram (@franciscobenitez19), el nacido en Colonia Tirolesa -pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital provincial- publicó un video en el que se lo vio muy emocionado: “Quiero agradecer a cada uno de los jurados, a Soledad (Pastorutti) por darme la oportunidad de poder estar en su equipo, y a ustedes por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de ir por más. Simplemente gracias”.

Con relación a la tartamudez que tiene desde los seis años, el protagonista aclaró: “Yo simplemente fui a La Voz para hacer lo que me gusta, lo que amo, que es cantar. Es la única forma que me hace calmar: en ningún momento lo hice con intención de dar lástima, lo hice para poder dejar atrás todo lo que sufrí y poder seguir con la vida”. “Les agradezco por aceptarme como uno más. Siempre quise eso, poder ser uno más. Yo no vengo a pedirles que me voten, porque yo ya desde el primer día gané”, sentenció Francisco Benítez.

Francisco Benítez, campeón de La Voz Argentina 2021, respondió a los mensajes de su novia Rocío Ruiz.

La Voz Argentina 2021: los mensajes de la novia del ganador Francisco Benítez

Rocío Ruiz ya había felicitado al joven tartamudo en la previa a la definición del certamen que lo consagró como el campeón, por lo que se llevó el premio de un millón de pesos. “Como te dije desde el primer día que empezamos a hablar antes de tener una relación, no sos distinto a todos nosotros, sos igual que todos nosotros. Es más, sos único y brillante por la persona que sos y creo que a muchas personas se lo demostraste”.

La Voz Argentina 2021: los emotivos mensajes de la pareja del campeón Francisco Benítez.

“Yo estoy súper feliz de tenerte en mi vida como compañero incondicional y como papá de nuestra hermosa bendición. Más allá de cumplir tu sueño de estar arriba de ese escenario no sólo brillaste con tu mágica voz, sino que llegaste al corazón de muchas personas. No por la historia, sino por el gran mensaje que dejaste desde el principio y por todos los sentimientos que dejabas en cada gala”, profundizó ella.

La Voz Argentina 2021: los emotivos mensajes de la pareja del campeón Francisco Benítez.

“Estoy súper feliz y orgullosa por todo lo que estás superando día a día. Siempre apoyándote, siempre voy a ser tu compañera incondicional como lo soy desde aquel primer día. Para mí ya sos un ganador en todo y mucho más en la vida. Te amo”, completó Rocío Ruiz.