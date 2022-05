La dolorosa muerte que golpea a Mirtha Legrand: "Partió"

Mirtha Legrand decidió compartir un mal momento personal. La conductora de El Trece hizo un descargo y lamentó la muerte de un ser querido.

Mirtha Legrand sorprendió a sus seguidores y al ambiente de la televisión argentina con una publicación en las redes sociales durante la mañana del domingo 1° de mayo de 2022, en el Día del Trabajador. La histórica conductora de El Trece recordó una dolorosa muerte que la golpeó para toda la vida.

La presentadora de Almorzando con Mirtha Legrand y de La Noche de Mirtha hizo un posteo a través de sus cuentas oficiales en honor a su hermana Goldie Legrand, fallecida hace exactamente dos años. Las palabras elegidas por la diva emocionaron a todos, por lo que recibió varios miles de Me Gusta, de compartidos y de comentarios al respecto por parte de otros famosos.

Mirtha Legrand emocionó con el recuerdo a su hermana Goldie

La máxima estrella de El Trece eligió una antigua foto junto a su hermana, en la época en la que eran jóvenes, y escribió: "Hoy hace 2 años que partió mi adorada Goldy. Mi mitad. Un ser único. Mi adorada hermana. Donde estés, ¡te extraño!". El fuerte mensaje fue acompañado además por dos emojis de corazones blancos y, apenas salió en el Instagram oficial (@mirthalegrand), recibió el apoyo de muchos de sus más de 944 mil seguidores. En este sentido, cabe destacar que Goldie perdió la vida a los 93 años en plena pandemia de coronavirus, por lo que "La Chiqui" ni siquiera pudo ir a darle el último adiós.

Mirtha Legrand criticó a la TV actual y habló de su vuelta a El Trece

Consultada acerca de lo que se observa por estos días en la pantalla chica nacional, la estrella de 95 años opinó que "la televisión de hoy está muy audaz, muy zafada". Además, la diva remarcó que "hablan mucho de sexo, preguntan de todo, y cosas que antes no se comentaban. Muy liberal". "Yo soy de otra generación, así que pienso distinto", reconoció.

Ya con relación a su probable regreso a El Trece, resaltó que "esta semana se resuelve" y profundizó: "Voy a hacer los sábados a la noche. Estoy muy bien, chicos, pero soy una señora mayor. Si el físico me diera, me gustaría hacer los dos (programas)".

Mirtha Legrand y su hermana Goldie, ya fallecida.

La rutina de ejercicios de Mirtha Legrand

La exactriz reveló también que suele hacer actividades para mantenerse en buenas condiciones físicas y contó: "Yo me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa que es grande, voy y vengo. No saben la gimnasia que hago... Soy una maravilla haciendo gimnasia". "Hago con pesas de dos kilos en cada tobillo, las debiera haber traído para que me vean. Lo hago acostada y levanto las piernas", detalló.

Por último, Mirtha señaló que cuenta con el asesoramiento de un especialista y dio detalles de su estado de salud: "Bueno, tengo a Guillermo, mi kinesiólogo, que hace tres años ya que me acompaña, así que estoy muy bien... Estoy perfecta".