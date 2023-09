La desesperada advertencia de una figura de El Trece: "Voy a estar proscripta"

Una de las personalidades más queridas del canal se rebeló contra Javier Milei y Fátima Florez y soltó inesperadas declaraciones al aire.

Matilda Blanco es una de las analistas de moda más populares de los medios y es consultada por todos los magazines de la televisión por el look de los famosos, además de ser una figura habitual en El Trece. Con motivo de una entrevista, la mediática fue consultada por el look de la imitadora Fátima Florez y no se privó de lanzar al aire un afiladísimo comentario contra Javier Milei y advertir lo que podría pasarle a ella.

En un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Matilda contestó a la pregunta sobre los looks de Fátima Florez ante el hipotético caso de convertirse en la Primera Dama de Argentina. Sin pelos en la lengua, la analista de moda largó una carcajada y evidenció su postura política en un ácido comentario: "Lo único que tengo para decir es que si gana Milei me tengo que retirar del país".

"¡Voy a estar proscripta! He dicho tantas cosas de Fátima", siguió Matilda Blanco, rematando sus dichos con otra broma de cariz político. Luego, en tono serio la analista declaró: "Tiene que cambiar mucho". Pero más allá de su opinión aclaró: "Calculo que cada mujer tiene que elegir respecto a su personalidad".

Cuando se le planteó el hipotético escenario en el que la imitadora asuma como Primera Dama, Matilda no dudó y retrucó: "En caso de que ella elija ser Primera Dama, no sabemos". "Me parece que va a tener que pulir un poquito ese look, hacerlo menos brillante, no tanta lentejuela...todos podemos adaptarnos", siguió. Por último, Matilda volvió a hacer una letal broma política: "Todo para quedarme en el país, ¡te estoy pidiendo quedarme en el país!".

El exmarido de Fátima Florez hizo lo más vergonzoso: "Una Tanga"

Norberto Marcos fue pareja de Fátima Florez desde los 19 años de la humorista y, después de más de dos décadas juntos, la pareja llegó a su fin. La comediante que forjó su carrera con imitaciones a figuras del espectáculo y a políticos está en pareja con Javier Milei y su ex habría tomado una insólita decisión al respecto, según informaron en Socios del Espectáculo.

Según contó Rodrigo Lussich en el programa de El Trece, Norberto habló con una “brujita” del ambiente y le pidió ayuda. “Le llevó una ropa interior que quedó en su poder para hacer una atadura, para que vuelva a su lado”, aseguró el periodista sin filtros. “Norberto le robó una tanga que seguramente usaba con él, qué tipo tóxico”, opinó Mariana Brey al escuchar al conductor. “Quizás ella en algún momento se la cedió y él se la guardó de recuerdo. Hoy está interviniendo la magia divina, hay fotos de Milei pinchadas”, sumó con humor Lussich.