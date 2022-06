La desesperación de Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos: "Me quiero ir"

Sabrina Carballo vivió un angustiante momento en El Hotel de los Famosos: se largó a llorar y consideró abandonar el reality.

Sabrina Carballo explotó en El Hotel de los Famosos (El Trece) y se largó a llorar frente a todos sus compañeros. Su desborde emocional fue tan intenso que incluso consideró abandonar el reality, cosa que sucede en los programas de esta índole cuando los concursantes ya no aguantan más la convivencia y la exposición.

Lo que más le afectó a Carballo fueron las internas con sus compañeros. Día a día, los concursantes se unen, se separan, se pelean o arman complots en contra de otros para evitar ser eliminados. Ahora que Sabrina está nominada para dejar el programa, vivió un momento muy cansador a nivel emocional.

Cuando Sabrina se largó a llorar en al cocina, "Locho" Loccisano la contuvo y le dijo que todo lo que sentía era producto de la convivencia y que "es parte del juego". La mediática se mostró en desacuerdo y opinó que "más que parte del juego, es una cuestión de educación", en referencia a las actitudes de sus compañeros.

En otro de los clips, aparece Sabrina diciéndole a su expareja "Chanchi" Estévez: "¿Me das un cigarrillo? Me quiero ir a mi casa". "¿Qué te pasa?", le preguntó el exfutbolista, a lo que Carballo le contestó irritada: "¡Nada! Me quiero ir a mi casa. No quiero estar más acá". Estévez, que la conoce desde hace muchos años, se dio cuenta de que lo que le afecta a Sabrina "es la energía que hay acá en el staff", ya

Más tarde, Carballo se desahogó con Belu Lucius y otros de sus compañeros: "No es lindo estar nominada, no es lindo estar cerca de la H y sentir que te tenés que ir. Prefiero irme feliz pero siendo en un cien por ciento como soy afuera. Es lo que traté, cuidándome a veces y extralimitándome un poco. Yo dije: 'Cuando no la pase bien, me voy'", cerró Sabrina.

Sabrina Carballo reveló qué haría en caso de ganar en El Hotel de los Famosos

En uno de los episodios, José María Muscari les hizo una pregunta a todos los participantes: qué harían con el dinero del premio si ganaran el reality. Sabrina no lo dudó y contestó que lo usaría para un proyecto personal que busca cumplir hace mucho tiempo y para levar a sus sobrinos de vacaciones.

"Sabri, ganás El Hotel de los Famosos y tenés 10 millones, ¿qué harías?", le preguntó el director de teatro. "Si gano, llevaría a mis sobrinos a Disney y cumpliría el proyecto de ser mamá", relató Carballo en relación al tratamiento que planea hacerse cuando cuente con el dinero necesario.