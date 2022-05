La denuncia de Luis Ventura contra Dalma Maradona: "No jodamos más"

El periodista se expresó sobre su conflicto con la hija de Diego Maradona tras el homenaje al futbolista en los Martín Fierro. Luis Ventura sorprendió al vincular a Dalma con un delito.

Luis Ventura continuó con su enfrentamiento con Dalma Maradona y lanzó una fuerte acusación contra la actriz. El periodista relató el mal momento que vivió por una situación que habría sido generada por la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

"Dalma mintió cuando a mí me amenazaron de muerte, que me dijeron que iba a aparecer… Ella dijo que no tenía nada que ver y ella facilitó el teléfono. ¡No jodamos más!", comenzó su descargo Ventura en A la Tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco en las tardes de América TV, donde se desempeña como panelista.

El periodista Guido Zaffora descreyó en el relato de su colega al declarar que no entendía por qué Dalma mentiría y Mazzocco apoyó esta visión: "Bueno, de facilitar el teléfono a que te amenacen de muerte, Luis", enunció la conductora y así llevó claridad al escenario planteado por Ventura. "Disculpame, discúlpame, se habló de la socia de Claudia Villafañe y me llamó Claudia para pedirme disculpas porque yo no hice la denuncia que tenía que haber hecho por amenaza de muerte", respondió de manera tajante el expanelista de Intrusos.

"La amiga de Dalma y la hija de la socia de Claudia Villafañe. ¡Es una de las tantas mentiras que he escuchado! Lo que digo es: no miren para otro lado, no se hagan las distraídas", continuó Ventura desaforado por el enojo.

El descargo de Luis Ventura por las críticas a los Martín Fierro

El periodista se expresó sobre quienes criticaron al homenaje a Diego Maradona en los Martín Fierro por el lugar que le dieron a Dieguito Fernando. "¿No mienten la gente? ¡Mienten todo el tiempo! ¡No jodan porque voy a poner los audios y los chats! Lo que digo es que no involucren a un canal que pone 30 millones de mangos para hacer la fiesta, a una entidad que se rompe el alma", agregó Ventura y aseguró que Dalma y Gianinna habrían sido invitadas al homenaje a su padre. "Hicieron la mejor fiesta del año, y lo único que buscan es ensuciar. Si era tanto problema que fuera Dieguito Fernando, no los invitaba y listo", concluyó el conductor de Secretos Verdaderos con un tono de enojo fuerte.