La denuncia de Chanchi Estévez contra El Hotel de los Famosos: "Muy enojado"

Maximiliano "El Chanchi" Estévez se encuentra furioso con la producción de El Hotel de los Famosos, exitoso programa de El Trece. Qué es lo que pasó con el exfutbolista.

Maximiliano "El Chanchi" Estévez atraviesa una situación muy complicada en El Hotel de los Famosos. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, el exfutbolista está muy enojado e hizo una fuerte denuncia contra la producción de El Trece.

Desde que comenzó el reality, Estévez fue bautizado como "El Padrino" por ser uno de los líderes del grupo "La Familia", que está integrado por Alex Caniggia, Melody Luz, Sabrina Carballo y Martín Salwe, entre otros y otras. Junto a ellos, el ex jugador de Racing se complotó para poder enviar al desafío de la H a varios de los participantes.

Sin embargo, se conoció que "El Chanchi" está furioso con la imagen que la producción de El Hotel de los Famosos intenta adjudicarle en el programa. De hecho, en la edición del pasado lunes 30 de mayo, manifestó su malestar por la idea que se generó en el programa: "Nosotros nunca dijimos nada de nadie. Somos la mafia más buena, nunca le dijimos nada a nadie. Que somos malas personas...".

Tras aquella escena, la especialista en farándula Adriana Bravista adelantó que el "Chanchi está muy enojado con la producción". En tanto, hizo una fuerte advertencia: "Armar 'La Familia' y simular que es 'El Padrino' y tararear la canción habría sido idea de la producción porque ellos recibirían guiones".

De todas formas, Bravista aclaró en su cuenta de Twitter: "Pongo condicional porque no como vidrio. Chanchi quiere lavar su imagen cuando pueda".

La pelea entre Chanchi Estévez y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos

Todo comenzó mientras el grupo de "La Familia" discutía acerca de una nueva estrategia para la eliminación que se llevó a cabo en el "juego de la H". En esta oportunidad, quedaron “Majo” Martino y “Locho” Loccisano: no de ellos debía quedar eliminado. Por lo tanto, Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez mostraron muchos desacuerdos al respecto y la situación escaló tanto que terminó en un escándalo.

Mientras Sabrina sostuvo que todos los participantes debían votar para eliminar a “Majo”, ya que era la única forma de “cortarle la estrategia a ‘Locho’”, el exfutbolista argumentó que eso no iba a salir bien. “Él quiere que todos digan que queremos que se vaya. Si se queda, va a seguir jugando el papel de víctima. Y si se va, podrá decir que todos estábamos en contra de él y que le iba a ser imposible ganar”, argumentó la mediática.

“Chanchi” la interrumpió para reiterarle que no era fácil lo que estaba planteando y Sabrina lo frenó en seco: “Callate un poco, dejame hablar, maleducado. No me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejame que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”, exclamó.