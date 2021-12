La decisión de Beto Casella que cambiará su vida íntima: "Más relajado"

El conductor de radio y televisión compartió con el público el proceso de una cirugía a la que se sometió.

Beto Casella se expresó sobre una intervención médica que se realizó como método anticonceptivo, ya que por el momento no busca ser padre con su pareja. En su descargo, el conductor de televisión relató de qué se trata el proceso que vivió y cuáles son los beneficios.

"Si te arrepentís, es reversible. Tenés la opción. Y sino tenés la otra variante, como hice yo, congelás los espermas”, expresó el periodista, sobre la vasectomía, intervención cuya tasa crece año a año, a raíz la conciencia generada por el feminismo relacionada con que las mujeres siempre han sido las que me sometieron a prácticas anticonceptivas.

"Si el día de mañana ponele que a tu pareja se le da por querer tener hijos, lo tenés en un frasquito y le decís ‘sírvase'", continuó al respecto Casella y luego se refirió a cómo fue el proceso: "Te cortan un hilito en la zona del escroto, de manera que los espermas cambian como para no provocar un embarazo".

En diálogo con Carmen Barbieri en su ciclo televisivo, Beto siguió sobre la operación a la que se sometió: "Yo uso preservativo y me pareció que iba a ser más relajado de esta manera. La operación te la hacen en una hora y media y te vas caminando. Tuve cero dolor. Lo hice porque me parece que uno no puede dejar todo el cuidado de evitar un embarazo en la mujer. Las pastillas anticonceptivas a muchas mujeres las hacen pelota o es condenarlas a otros tipos de adminículos".

