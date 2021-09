La contundente decisión de vida que tomó Lizy Tagliani: "No puede"

La celebridad debió cambiar un aspecto de su vida para amoldarlo a su rutina. Lizy Tagliani está en una álgida etapa laboral.

Una fuente cercana a Lizy Tagliani reveló una radical decisión que la conductora de Telefe debió tomar en el último tiempo, en relación a la gran demanda de tiempo que tiene por sus trabajos. La humorista se desenvuelve en teatro, televisión y radio y, como si eso fuese poco, también estudia Derecho en la Universidad. Ante esa situación, la presentadora debió cambiar uno de sus hábitos.

La actividad que Tagliani sumó a su rutina se basa en la circulación en bicicleta, lo que le permite optimizar su día mientras se encuentra en Capital Federal. “Al principio me volvía loca y llegaba tarde a todos lados por no tener como estacionar. Esto me ayuda a moverme un poco, a hacer ejercicios, y me saca el estrés que a veces te mete Buenos Aires”, reconoció.

Personas cercanas al círculo íntimo de la celebridad hablaron con Paparazzi y revelaron cómo es la rutina laboral de Lizy. “Sumale que empezó protagonizar en el Lola Membrives la obra de teatro Los Bonobos. Ahora está de lo más feliz. En Capital se mueve siempre en bici. Incluso a veces se va al teatro en dos ruedas. Hasta Martínez no puede, pero viniendo de Lizy cualquier cosa es posible. Pero la decisión que tomó es la mejor”, expresaron.

Los Bonobos, la obra teatral que protagoniza Lizy, es una de las más taquilleras del momento. Recientemente, Tagliani hizo alusión a su éxito: “El regreso estuvo buenísimo, la verdad, espectacular, con dobles funciones casi todos los días. Mucha gente, mucho cariño del público. La gente se ríe sin parar y quiere agradecer. Está como ansiosa por salir y eso la verdad que es bárbaro”.

Lizy Tagliani y la maternidad

Lizy Tagliani se refirió a su instinto maternal en una entrevista con Implacables y despejó todas las dudas al respecto: “No es una necesidad que tenga yo, nunca la tuve pero, como te digo, si hay un nene que la opción soy yo, es como, sí obvio. No lo dudaría y trataría de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que no tengo capacidad para poner límites. No sé. algo criado por mí sería lo peor que le puede pasar a este mundo”.

“No quiero compararlo con mis perros, pero yo a mis perros no les puedo decir a nada que no, entonces no podría. Que se encargue Leo de última”, cerró al respecto, con el humor que la caracteriza.