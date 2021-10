La confesión hot de Yanina Latorre a Leandro Santoro: "Me calienta"

Yanina Latorre admitió en LAM que "le calienta" Leandro Santoro, candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos.

Yanina Latorre sorprendió en LAM: "Me calienta Leandro Santoro".

Yanina Latorre volvió a sorprender al aire en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) al reconocer que "le calienta" Leandro Santoro, el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones que tendrán lugar el domingo 14 de noviembre de 2021. Apenas lo manifestó, en el programa de TV que conduce Ángel de Brito reaccionaron con sorpresa.

Todo comenzó cuando Yanina se dispuso a contar una anécdota que le pasó en los últimos días cuando fue a un consultorio médico, aunque en el medio de la conversación se desvió por un comentario que le hicieron por lo bajo en el piso y se fue para otra dirección. "A mí me gusta la gente inteligente, la gente que piensa, los hombres grandes... Si querés te digo quién nos gusta con Pía (Shaw)", le expresó a "Angelito" mientras miraba a su compañera con una sonrisa cómplice.

En pleno programa de LAM empezaron a tratar de adivinar de quién se trataba, aunque fue la propia Yanina Latorre la que cortó con la incertidumbre a los pocos segundos: "Nos calienta Santoro". Ante la incredulidad, Ángel de Brito ciclo intentó saber de quién estaba hablando, ya que hay varios hombres famosos con ese apellido en la Argentina. "¿Qué Santoro? ¿Osvaldo, Daniel, Leandro?", le preguntó sin dudarlo y con mucha intriga.

"¡Leandro! Leandro Santoro, sí", admitió "Yani" e hizo que todos explotaran de risa al aire. "¿En serio? ¿Con lo antikirchnerista que sos te gusta Santoro? ¡Qué raro!", la chicanearon. "¿Y qué tiene que ver? Fui con Pía a buscarlo a otro estudio", se defendió ella. "Ahora le voy a mandar un mensaje a ver qué dice", amenazó el conductor, promesa que efectivamente cumplió de inmediato.

Además, en ese momento mostraron en pleno programa una imagen de Santoro en la que no salía muy favorecido. "¡Ay, chicos, ¿no había otra foto? Lo mataron con esa", se quejaron "Las Angelitas".

Los audios de WhatsApp entre Ángel de Brito y Leandro Santoro por Yanina Latorre

"Santoro, acá dicen Yanina y Pía que te quieren dar...", le envió el periodista al político, que no se quedó atrás y respondió con la risa incluida: "Mandales un beso a las chicas, deciles que tengo pareja. Si en algún momento necesitan que hablemos de algo, decime". Entonces, la esposa de Diego Latorre aseguró: "Ay, yo también tengo pareja, mi amor... Contestó muy normal, lo de ´tengo pareja´ no hacía falta...". Y desafió a Ángel: "Dejame que le mando un audio yo ahora". "Bueno, pero después del corte", le pidió él, aunque luego ella no pudo hacerlo al final.

Luego, De Brito admitió que habló con Dora, la madre de Yanina, y que "Dorita" le dijo que "no le gusta Santoro para ella". "¡Y sí, si para mi mamá todos los kirchneristas son mala palabra", contestó la esposa de Diego Latorre, entre risas.