Juana Viale presionó a Yanina Latorre en vivo para que diga qué piensa sobre Maru Botana

Yanina Latorre tuvo que reconocer una virtud de Maru Botana, tras haberla defenestrado y tratado de "zorra".

Juana Viale, que actualmente conduce el programa de su abuela, Almorzando con Mirtha Legrand, le preguntó a Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre su relación con tres celebridades con las que tuvo conflictos en algún momento: Maru Botana, Beto Casella, Jimena Barón, Luciana Salazar, Graciela Alfano y Mariana Nannis.

“Yani, para cerrar la grieta, sí o sí me tenés que decir algo positivo de todas las personas que te voy a decir”, la desafió Juanita, empezando por Maru Botana. “Debe ser muy buena madre”, reflexionó Yanina. Sobre Beto Casella, expresó: “Es un tipo muy exitoso con lo que hace, es muy buen compañero y la gente lo quiere mucho. No yo”. “Jimena Barón”, le preguntó Viale. “No, a Jimena la amo. Ella estaba enojada conmigo, me parece, pero yo la amo. Me encanta Jimena, me encanta”, sentenció Latorre. Con respecto a Graciela Alfano, reconoció: “Eso es difícil. Tiene la mejor cara y el mejor pelo de todas las mujeres en Argentina”.

Sobre Luciana Salazar dijo que “es una mujer que si se mostrara públicamente como es privadamente sería muy copada”. “Yo que he salido a comer con ella y la conocí es mucho más lindo su personalidad que esa que muestra en la tele queriendo hacerse la que está con todos los hombres y esa cosa. Es divina, un amor, pero tiene esa dicotomía, me parece que es antiguo lo que muestra”.

Por último Juanita le preguntó por Mariana Nannis: “Uy, qué difícil Mariana. En este momento me solidarizo con ella por todo esto que le está pasando, con el ex, la guita y todo” y sobre Ana María Picchio, quien estaba sentada en la mesa justo en frente suyo. “Vos sos una genia, una dulzura. Si no me cayeras bien te lo digo en la cara porque yo tengo un problema con ese tema. Pero sos una genia, me das una ternura. Me encanta cómo comés, te llevaría a casa”, le declaró.

Los dichos de Yanina Latorre sobre Maru Botana

El escándalo entre Yanina y Maru empezó años atrás, cuando iban juntas a la universidad. Durante una entrevista con Radio Mitre, la panelista reveló: “Me arruinó la adolescencia. Fue mi compañera de la facultad. Las zorras buenitas son las peores. Ella no tiene amigos y no la quiere nadie. Con ella no me sentaría ni a tomar un café”. Maru desmintió todo y dijo que solo fueron compañeras de facultad durante dos años.

Ante esto, Yanina la trató de mentirosa y le recordó un momento muy duro que vivieron las dos en aquella época. Según ella, Botana tenía muchos problemas con su autoestima y descargaba todo sobre ella. “La conozco de toda la vida. Maru, vos hablás de dos años porque durante dos años fuimos amigas, al segundo dejamos de serlo porque vos tenías un problema personal con mi cuerpo, porque era flaco. Me hacías bullying y me dejaste sin amigas”, la acusó.